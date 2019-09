CdM impugna legge FVG:eccede competenze

Il CdM, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Boccia, ha deliberato d're unadel Friuli Venezia Giulia.Lo rende noto il comunicato del CdM. Si tratta dellan.9 del 8/7/2019, in quanto "numerose disposizioni risultanore dalleStatutarie della Regione".Alcune norme "violano la competenza esclusiva statale in materia di ambiente" e "talune disposizioni in materia d'immigrazione appaiono discriminatorie".(Di giovedì 5 settembre 2019)