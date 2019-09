Caso Russia-Lega | dai telefoni di Savoini nessun contatto con Salvini

Caso Lega Russia - il report sui trasferimenti di denaro di D'Amico e Savoini : Vendite di case, prelievi di contanti, trasferimenti milionari su conti esteri. Movimenti di denaro di vario genere, tutti effettuati negli anni scorsi dagli uomini che hanno trattato in Russia per conto della Lega. Sono varie le operazioni sospette, contenute in un report il cui contenuto è stato visionato da La Stampa e Corriere della Sera, su cui la Guardia di Finanza cerca di fare luce. Nel mirino, in particolare, il ...

Crisi di governo - diretta. Conte : «Vado a dimettermi al Colle. Da Salvini crisi per interessi personali. Il Caso Russia andava chiarito». Il vice premier rifarei tutto : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo...

Crisi di governo - diretta. Conte al Senato : «L'azione di governo si arresta - vado a dimettermi al Colle. Salvini ha seguito interessi personali e di partito. Caso Russia andava chiarito» : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo...

Crisi di governo - diretta. Conte : «Vado a dimettermi al Colle. Da Salvini crisi per interessi personali. Il Caso Russia andava chiarito». Il vice premier rifarei tutto : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo...

Crisi di governo - Conte si dimette : «Salvini mosso da interessi personali e di partito - il Caso Russia andava chiarito» : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato ha affermato che l'azione di governo si interrompe. Urla, slogan e pure qualche...

Crisi di governo - diretta. Conte al Senato : «L'azione di governo si arresta. Salvini ha seguito interessi personali e di partito. Caso Russia andava chiarito» : È la giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato ha affermato che l'azione di governo si arresta. Urla, slogan e pure...

Crisi di governo - diretta. Conte al Senato : «L'azione di governo si arresta. Salvini ha seguito interessi personali e di partito. Caso Russia andava chiarito» : È la giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato ha affermato che l'azione di governo si interrempo qui. Urla, slogan e...

Crisi di governo - diretta. Conte al Senato : «Grave aprire la crisi - da Salvini interessi personali e di partito. Caso Russia deve essere chiarito» : È la giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte è in Senato per il suo intervento. Urla, slogan e pure qualche...

Crisi di governo - diretta. Conte al Senato : «Grave aprire la crisi - da Salvini interessi personali e di partito. Caso Russia deve essere chiarito» : È la giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte è in Senato per il suo intervento. Urla, slogan e pure qualche...

Caso Skripal - Trump impone nuove sanzioni alla Russia : La Casa Bianca ha imposto un secondo round di sanzioni alla Russia per l’utilizzo di un agente nervino nel tentato omicidio di Serghej Skripal, l’ex spia avvelenata insieme alla figlia a Salisbury (Regno Unito). L’ordine esecutivo firmato da Donald Trump proibisce alle banche statunitensi di acquistare debito sovrano russo

Le parole di Conte sul Caso Lega-Russia «mi interessano men che zero» - dice Salvini : Il leader della Lega stamattina non aveva molta voglia di parlare del discorso del presidente del Consiglio

Matteo Salvini sui fondi russi : "Le parole di Conte mi interessano meno di zero. Il Caso Russia? Un fantasy" : "Le parole di Conte mi interessano meno di zero". Matteo Salvini non si fa intimorire dal premier e commenta così le parole pronunciate dal presidente del Consiglio in Senato durante l'informativa sul caso russia-Lega. "Mi alzo ogni mattina per andare al Viminale per lavorare, io finché posso far le

Caso Russia-Lega - Conte : Savoini non mai avuto incarichi dal Governo : Caso Russia-Lega: Il signor Savoini non riveste e non ha rivestito incarichi formali per componenti di questo Governo, risulta presente a una missione

L’intervento di Conte sul Caso Russia-Lega : Il presidente del Consiglio parlerà alle 16.30 del presunto finanziamento illecito di cui si è molto scritto nelle ultime settimane, Salvini non ci sarà