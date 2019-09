Caso Fadil | M Berlusconi | ‘cultura malata che certa politica oggi istiga’

Caso Fadil : M.Berlusconi - ‘cultura allusione e calunnia intossica Paese’ (2) : (AdnKronos) – “Qualcuno – si chiede ancora Marina Berlusconi – farà mai mea culpa per questi metodi da sciacalli?”. E ancora: “L’ideologia acceca sì, ma – afferma – qualunque persona sana di mente farebbe fatica a immaginare un killer assoldato ad Arcore che gira per Milano con nella valigetta sostanze capaci di annientare mezza città e tutto questo per eliminare una ragazza ...

Caso Fadil : M.Berlusconi - ‘cultura allusione e calunnia intossica Paese’ : Milano, 5 set. (AdnKronos) – “La cultura dell’allusione e della calunnia intossica la vita democratica del nostro Paese”. E’ con una dura lettera al Corriere della Sera che Marina Berlusconi, figlia dell’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, commenta la conferma “ufficiosa” della Procura Milano sulla vera causa della morte di Imane Fadil, testimone dei ...

La lettera di Marina Berlusconi sul Caso di Imane Fadil : La figlia dell'ex presidente del Consiglio ha scritto al Corriere per lamentarsi della «cultura dell’allusione e della calunnia», ora che la storia sembra chiusa

Caso Fadil : fratello Imane - 'speriamo in degna sepoltura dopo 6 mesi' (2) : (AdnKronos) - Tra i quesiti che non avrebbero portato a una ragione certa neppure la tesi di una malattia rara o autoimmune oppure possibili effetti collaterali legati all'assunzione di farmaci a cui Fadil era sottoposta nel tentativo di salvarle la vita. Fino a quando la relazione non sarà deposita

Caso Fadil : fratello Imane - 'speriamo in degna sepoltura dopo 6 mesi' : Milano, 29 ago. (AdnKronos) - (di Antonietta Ferrante) - "Spero di dare presto una degna sepoltura a mia sorella Imane. E' un desiderio dell'intera famiglia. A sei mesi dalla sua morte, ancora avvolta dal mistero, vogliamo solo che abbia pace". A parlare all'Adnkronos è Tarik Fadil, fratello della g

Caso Fadil : fratello Imane - ‘speriamo in degna sepoltura dopo 6 mesi’ (2) : (AdnKronos) – Tra i quesiti che non avrebbero portato a una ragione certa neppure la tesi di una malattia rara o autoimmune oppure possibili effetti collaterali legati all’assunzione di farmaci a cui Fadil era sottoposta nel tentativo di salvarle la vita. Fino a quando la relazione non sarà depositata in procura e i magistrati non saranno soddisfatti delle risposte ricevute, non ci sarà il nulla osta per la sepoltura. Fino ad ...