Carceri di Pescara al collasso | la Uil penitenziaria chiede incontro a Garante dei

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 5 settembre 2019)- Carcere sempre più sovraffollato, lancio di dosi di droga all'interno del muro di cinta, detenuto che tenta di suicidarsi lanciandosi dal sesto piano, numero di detenuti psicotici sempre più numeroso a fronte di turni dei poliziotti penitenziari massacranti a causa di una carenza organica sempre più grave, conseguenti traduzioni dei detenuti fatte a volte con sole due unità in luogo delle 4 previste ed aggressioni che negli ultimi anni hanno fatto parlare molto le cronache locali e non solo. Queste sono solo alcune delle criticità che stanno mettendo in ginocchio il carcere di San Donato. A rimetterci di più, e neanche a dirlo, i baschi blu non solo perché operanti in avamposto nelle sezioni detentive e nel trasporto dei detenuti ma anche per una evidente mancata rigenerazione di quel personale sempre più anziano e inadeguatamente ...

