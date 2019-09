Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 5 settembre 2019) Le montagne russe in cui si è avventurata la politica britannica sono un territorio inesplorato che rende difficile prevederesuccederà nei prossimi giorni anche per la stampa britannica. Dalla Bbc al Guardian, i principali siti di notizie cercano di delineare i possibili scenari dopo le due batoste subite nei giorni scorsi dal premierJohnson – 1) l’approvazione alla Camera dei Comuni della legge per fermare unasenza accordo e 2) la bocciatura della sua richiesta di tornare alle urne già il 15 ottobre.Di sicuro c’è che l’ambizioso BoJo si è infilato in una strada strettissima, ad alto rischio di diventare un vicolo cieco. Abbandonato anche dal fratello Jo, che si è dimesso da viceministro e da deputato perché in totale disaccordo con la sua gestione dellaassicura di non volersi ...

riotta : Caos politico sociale economico nel Regno Unito dopo #Brexit ieri in Italia al governo c'era chi preparava… - antoguerrera : @repubblica @RepubblicaTv Sta accadendo quel che si temeva: trascinare la 93enne Regina nel caos della #Brexit. Se… - vendutoschifoso : RT @HuffPostItalia: Caos Brexit. Lunedì Boris ritenterà la carta del voto anticipato. Ecco cosa può succedere -