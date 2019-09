Cancro al colon | la verità nelle urine | diagnosi e cura | una rivoluzione storica

L’uso eccessivo di antibiotici può causare Cancro al colon : i risultati di uno studio durato oltre 20 anni : Usare troppi antibiotici può causare resistenza e dunque danni alla nostra salute. Ma un’ampia e complessa ricerca durata più di 20 anni è da poco giunta alla conclusione che l’eccessivo utilizzo di antibiotici può causare cancro al colon. Lo studio in questione ha preso in esame migliaia di cartelle cliniche ed è stato poi pubblicato sulla rivista scientifica Gut. Già altri studi precedenti avevano indicato la possibilità di una ...

Tumore del colon e dieta : sintomi e cause del Cancro all’intestino - gli alimenti da evitare e quelli che ci proteggono : Il Tumore all’intestino comporta una crescita di cellule maligne nell’intestino crasso (cieco e colon), ovvero l’ultima parte dell’intestino, o nel retto. Per questo motivo è più frequente che si parli di Tumore al colon o di Tumore al retto. Esistono anche forme a partenza dall’intestino tenue ma sono molto rare. Il Tumore all’intestino – spiega in un approfondimento l’Humanitas Gavazzeni, ospedale polispecialistico privato di ...

Cancro del colon-retto : cause e fattori di rischio - lo screening salva la vita : L’implementazione degli esami di screening per il Cancro del colon–retto ha dimostrato di essere in grado di ridurre l’incidenza e la mortalità nelle popolazioni screenate: in Italia quelle tra i 50 e i 69 anni. “Ma non è il caso di cantare vittoria – afferma il professor Luigi Ricciardiello, professore associato di Gastroenterologia dell’Università di Bologna, Chairman del Research Committee, United European Gastroenterology – il tumore ...

Tumore colon retto o Cancro dell'intestino - sintomi e segni evidenti : Il Tumore colon retto, sintomi e fattori psicologici. Il Tumore colon retto noto anche come carcinoma del colon retto o cancro dell'intestino

L’immunoterapia nella cura del Cancro del colon-retto : Negli ultimi anni L’immunoterapia si sta sempre di più affermando come un’arma fondamentale nel trattamento del cancro. Per immunoterapia si intende l’utilizzo di farmaci che stimolano il sistema immunitario, determinando l’attivazione dei linfociti che diventano i killer delle cellule tumorali. In molte patologie neoplastiche l’uso delL’immunoterapia ha rappresentato una vera e propria rivoluzione, portando a un drastico miglioramento ...

Scoperti nuovi “soldati” attivi contro il Cancro - in particolare sarcomi e tumori del colon-retto : Uno studio getta nuova luce nella strada della lotta contro i tumori. Sono stati infatti Scoperti nuovi “soldati” del sistema immunitario che svolgono un ruolo importante nelle nostre difese contro il cancro, in particolare in alcuni tipi di sarcomi e di tumori del colon-retto. Lo studio, i cui risultati sono pubblicati dalla prestigiosa rivista scientifica Cell, è diretto e coordinato da Humanitas: primo autore è Andrea Ponzetta, coordinatori ...

Fattori di rischio dello sviluppo del Cancro del colon-retto : Il cancro del colon-retto è uno dei più comuni tumori, la cui incidenza è tradizionalmente alta nei Paesi occidentali. Tuttavia, l’incidenza sta aumentando rapidamente anche nei Paesi in via di sviluppo economico, in molte parti del mondo [1]. I Fattori di rischio riconosciuti sono: fumo;eccessivo consumo di alcol;scarsa attività fisica;sovrappeso;familiarità (che in alcuni casi è una vera e propria ereditarietà);Fattori ambientali. Tra ...