Canale 5 ricorda Mike Bongiorno con una programmazione speciale

Canale 5 ricorda Mike Bongiorno : a settembre speciale in prime time condotto da Costanzo. Gli ospiti : Mike Bongiorno L’autunno 2019 di Canale 5 partirà con una serata dedicata a Mike Bongiorno. A dieci anni dalla scomparsa di uno dei pilastri della televisione italiana, il 5 settembre la rete ammiraglia Mediaset omaggerà il conduttore con uno speciale in prime time – dovrebbe chiamarsi Allegria – condotto da Maurizio Costanzo. Una serata per ricordare e celebrare Mike, scomparso l’8 settembre 2009 all’età di 85 ...