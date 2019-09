Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 5 settembre 2019) Domani 6 settembre si giocheràaidiin Cina, dando ufficialmente il via alladalla manifestazione. Ancora nessun tabellone tennistico, ma due partite che richiedono la massima conoscenza dell'argomento anche per il telespettatore meno pratico di questi meccanismi. Proviamo dunque a capirefunzioni il tutto, ma prima ancora analizziamoguardare la partita in TV o in diretta streaming, soffermandoci anche sull'si giocherà alle 14.30ne di venerdì 6 settembre. Il match sarà trasmesso su Sky Sport che detiene i diritti del torneo. Per questo motivo, l'unico modo per seguire legalmente in diretta streaming prevede, da abbonati, il download di SkyGo, con relativo accesso tramite le credenziali che utilizzate nella vostra area utenti Sky. L'app, ovviamente, è disponibile sia per utenti Android, sia per ...

Italbasket : .@FIBAWC Ecco il calendario della seconda fase (Wuhan, 5-8/09) 6 settembre Serbia-Portorico 16.30 (10.30 it) Ital… - Italbasket : Ecco il girone J della seconda fase a Wuhan (ai quarti le prime due) Italia ???? Serbia ???? Spagna ???? Portorico ????… - OptiMagazine : Calendario seconda fase ai Mondiali di basket 2019: orario Italia-Spagna e come guardarla -