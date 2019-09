Calciomercato Juventus – Nuovo assalto a Rakitic a gennaio | il giocatore gradisce la

Fonte : sportfair

(Di giovedì 5 settembre 2019) Laproverà nuovamente a tornare alla carica per Ivan: ai bianconeri proveranno a convincere il Barcellona, forti del gradimento delIvansembra destinato a lasciare il Barcellona. Il centrocampista croato era stato inserito come contropartita nell’affare Neymar ma l’accordo fra Barcellona e PSG è saltato. Anche laaveva mostrato interesse per il, ma le contropartite offerte dai bianconeri (Mandzukic, Bernardeschi, Emre Can) non hanno convinto i blaugrana. Secondo ‘As’ aParatici tornerà alla carica. Laproverà a piazzare uno dei tanti esuberi presenti in rosa e avrà la liquidità necessaria per ammorbidire le richieste del Barcellona: la volontà del, non convinto di trasferirsi a Parigi ma che invece gradirebbe Torino, giocherà un ruolo importante sul possibile ...

GoalItalia : La Juventus non molla Rakitic: è lui il grande colpo per il 2020 ???? - GoalItalia : Mandzukic può lasciare la Juventus prima di gennaio ?? - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus | No di #Mandzukic al #PSG -