Brexit | ok della Camera dei Comuni a legge anti no-deal | Johnson battuto Bocciata la sua

Brexit - il leader della Camera dei Comuni si sdraia sui banchi : la lezione della deputata del Green Party : “Il suo linguaggio del corpo dimostra il disprezzo che ha per quest’Aula e per le persone”. La deputata del Green Party, Caroline Lucas, ha apostrofato come “sprezzante” il comportamento del leader della Camera dei Comuni, Jacob Rees-Mogg, praticamente sdraiato sui banchi del Parlamento inglese,in uno dei giorni più importanti sul futuro del Paese in tema di Brexit. Altri parlamentari dell’opposizione gli ...

Brexit : Johnson ha il via libera della regina - Parlamento sospeso. Proteste in piazza : La battaglia tra i britannici sulla Brexit si trasferisce in piazza e nelle aule dei tribunali, chiamati a decidere sulla sospensione del Parlamento concessa a Boris Johnson dalla regina Elisabetta II e fonte di un potenziale conflitto tra il Parlamento stesso e la corona. Era nell'aria, ma si trattava di un'opzione cosi' estrema da essere definita "soluzione nucleare": il premier britannico ha trascinato la regina sulla 'linea del fuoco', e ha ...

Brexit - il premier inglese “sospenderà” il Parlamento con l’ok della Regina Elisabetta : Il Regno Unito a un passo dallo scontro frontale fra opposizione e capo di governo, sempre sul nodo cruciale della Brexit. Il primo ministro Boris Johnson chiederà alla Regina Elisabetta di tenere il suo discorso in Parlamento a metà ottobre, congelando così le attività dei parlamentari per avere il via libera per il No deal alla Brexit.Continua a leggere

G7 a Biarritz : agenda “pesante” per i grandi della Terra - con Brexit - Iran e dazi : Il tema ufficiale del vertice francese è la lotta alle diseguaglianze, ma sul tavolo ci sono il ritorno al G8 con la Russia e il Kashmir conteso

La Regina Elisabetta delusa dalla classe politica per la gestione della Brexit : La Brexit si è rivelata una figuraccia internazionale per il Regno Unito. A sorpresa la Regina Elisabetta ha parlato. Rompendo

Gli scenari a Londra. Rinvio della Brexit ed elezioni generali il 24 ottobre : Il 31 ottobre si avvicina ma per la Brexit non si intravede una soluzione. Il presidente della Commissione europea Jean-Claude

Boris Johnson - l’ultrà della Brexit a un passo dalla guida del Regno Unito : LONDRA - Alexander Boris de Pfeffel Johnson sta per farcela. L’uomo politico più popolare e più criticato, più riconoscibile e più controverso del Regno Unito sta per diventare leader...