Fonte : fanpage

(Di giovedì 5 settembre 2019) Quella di ieri è stata una giornata durissima per ilinglese. Dopo la perdita della maggioranza, è arrivata il doppio schiaffo in parlamento: la legge "anti no deal" avanza e niente voto anticipato. A questo punto il processo di distacco dalla Ue si complica per Londra.

mauriziocanetta : #permattinieri Commissione sicurezza: Lauber non va confermato alla procura Federale. FFS: Meyer lascia a fine 2020… - fanpage : #5settembre #Brexit, doppia sconfitta per il premier Boris Johnson. Stop al 'no deal' ed elezioni anticipate - GoodMorningIT : I ministri del Conte bis: oggi il giuramento | Brexit, doppia sconfitta per Johnson | Bce, Lagarde si appella ai go… -