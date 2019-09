Brexit | cosa succede senza il «No Deal»?

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 5 settembre 2019) DIRITTILEGGICONTIIL CONFINE DELLA GUINNESSI TEMPITutto da rifare per Boris Johnson. La Camera dei Comuni ha bocciato il No, ovvero l’uscita dall’Unione Europeaun accordo. Lo scenario auspicato dal primo ministro Boris Johnson per non far slittare laoltre la scadenza fissata del 31 ottobre. Nella votazione di mercoledì 4 settembre la Camera dei Comuni ha approvato, con 327 voti favore (tra cui quelli dei parlamentari conservatori in rivolta) e 299 contrari, la legge che costringe il governo a chiedere all’Unione Europea di rimandare la scadenza di. Come annunciato, il premier Johnson subito dopo la votazione è intervenuto in Parlamento, alzando i toni e chiedendo le elezioni anticipate: il 15 ottobre. La sua richiesta però non è passata, ha infatti ottenuto solo 298 voti a favore, non abbastanza per raggiungere la maggioranza di due terzi dei ...

antoguerrera : E ora che cosa succede con la #Brexit? Piccolo sunto del @thetimes via @britainelects ?????? Capite adesso quello ch… - you_trend : ???? Cosa succederà adesso? ?? Il premier #BorisJohnson ha annunciato una mozione per elezioni anticipate (servono… - Radio3tweet : RT @radio3mondo: I giochi democratici tra un Regno poco Unito e la Spagna di #Sanchez che non riesce a formare il governo. Intanto cosa acc… -