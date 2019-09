Brexit | 2° ko per Johnson | bocciata anche la mozione per il voto anticipato il 15 ottobre

Brexit - doppia sconfitta per il premier Boris Johnson. Stop al ‘no deal’ ed elezioni anticipate : Quella di ieri è stata una giornata durissima per il premier inglese. Dopo la perdita della maggioranza, è arrivata il doppio schiaffo in parlamento: la legge "anti no deal" avanza e niente voto anticipato. A questo punto il processo di distacco dalla Ue si complica per Londra.Continua a leggere

Brexit - ok della Camera dei Comuni a legge anti no-deal : Johnson battuto. Bocciata la sua mozione per voto 15 ottobre : Via libera definitvo della Camera dei Comuni britannica alla legge anti no-deal, ovvero per evitare una Brexit senza accordo. Boris Johnson, sconfitto, ha presentato una mozione di sfiducia per...

Brexit - doppia sconfitta per Johnson. Legge anti no-deal e niente elezioni anticipate : doppia sconfitta per Boris Johnson in Parlamento, dove continua il braccio di ferro sulla Brexit. Dopo la ribellione di 21 dei suoi parlamentari e la perdita della maggioranza alla Camera dei Comuni, quest'ultima oggi ha approvato in via definitiva il disegno di Legge Benn per rinviare la Brexit e impedire il no-deal, scenario a cui il premier Tory e' fortemente contrario. La risposta di Johnson all'ennesimo schiaffo del Parlamento e' stato ...

Brexit - nuova sconfitta per Boris Johnson : stop al «no deal» e alle elezioni anticipate : Johnson chiedeva lo scioglimento della Camera e lo svolgimento di elezioni anticipate il 15 ottobre

Brexit - il deputato Philip Lee lascia i Tory e va con i LibDem. Johnson perde la maggioranza : Il governo di Boris Johnson ha perso la maggioranza assoluta numerica che lo sosteneva alla Camera dei Comuni. La coalizione Tory-Dup, la cui maggioranza si era ridotta nei mesi scorsi a un solo seggio, è stata infatti abbandonata dall’ex sottosegretario Philip Lee, un oppositore della Brexit, che è passato al gruppo di opposizione dei Liberaldemocratici. Lo ha annunciato la leader LibDem, Jo Swinson. Il cambiamento non comporta comunque ...

Brexit - governo battuto : dal Parlamento ok a legge per trovare un accordo con l’Ue. Johnson : “Mozione per elezioni anticipate” : Il premier Boris Johnson lo aveva dichiarato nei giorni scorsi: se la mozione delle opposizioni contro una Brexit no-deal – il cui senso è di trovare un accordo e posticipare l’uscita dalla Ue oltre il 31 ottobre – fosse stata approvata, allora avrebbe chiesto le elezioni anticipate. Uno scenario che ora è sempre più vicino, con un probabile ritorno alle urne fissato per il prossimo 14 ottobre dopo la resa dei conti che si è ...

Brexit - schiaffo a Boris : oggi il voto per il rinvio a gennaio. Londra verso nuove elezioni : Pugnalato dai suoi e sconfitto in Parlamento, che oggi vota il rinvio della Brexit. Lui per risposta vuole le elezioni

Brexit - governo battuto : dal Parlamento ok a legge per trovare un accordo con l’Ue. Johnson : “Mozione per elezioni anticipate” : Il governo Tory di Boris Johnson e’ stato battuto stasera ai Comuni nel primo, cruciale voto sulla legge anti-no deal sottoposta dagli oppositori per cercare di obbligare il premier britannico a chiedere all’Ue un nuovo rinvio della Brexit, in mancanza d’accordo, oltre il 31 ottobre. L’aula ha dato l’ok – con 328 si’ e 301 no – a una contestata mozione trasversale volta a togliere ...

Boris Johnson ha perso un voto importante su Brexit : Il Parlamento britannico ha scelto di votare domani una legge per evitare il "no deal": se passasse, il premier vuole chiedere nuove elezioni

Il Parlamento britannico voterà per evitare il “no deal” su Brexit : L'opposizione ha ottenuto di votare domani una legge per evitare l'uscita dall'Unione Europea senza accordo: Boris Johnson ha detto che se sarà approvata chiederà nuove elezioni

Brexit - il premier Johnson perde la maggioranza in Parlamento : deputato Tory lascia partito : Mentre il premier parla Philip Lee va a sedersi con l'opposizione del partito Democratico Liberale (partito pro Ue). E stasera il Parlamento vota sulla legge proposta dai laburisti per scongiurare l'uscita senza accordo. In caso di sconfitta Boris Johnson è pronto a nuove elezioni. Forse il 14 ottobre.Continua a leggere

Brexit - Boris Johnson perde la maggioranza in Parlamento : deputato Tory lascia il partito : Boris Johnson ha perso la maggioranza in Parlamento a causa della defezione del deputato conservatore Phillip Lee, che si è unito al partito Democratico Liberale (partito pro Ue)....

Brexit - Boris Johnson perde la maggioranza in Parlamento : deputato Tory lascia il parito : Boris Johnson ha perso la maggioranza in Parlamento a causa della defezione del deputato conservatore Phillip Lee, che si è unito al Partito Democratico Liberale (partito pro Ue)....

Brexit - deputato Tory passa ai LibDem : Johnson perde la maggioranza ai Comuni : Il governo conservatore di Boris Johnson ha perso la maggioranza assoluta numerica che lo sosteneva alla Camera dei Comuni. La coalizione Tory-Dup, la cui maggioranza si era ridotta nei mesi scorsi a un solo seggio, è stata infatti abbandonata dall’ex sottosegretario Philip Lee, un oppositore della Brexit, che è passato al gruppo di opposizione dei Liberaldemocratici. Lo ha annunciato la leader LibDem, Jo Swinson. e confermato lo stesso Lee su ...