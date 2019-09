Bossetti | «Non ho ucciso Yara | pubblicherò il mio memoriale»

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 5 settembre 2019) Massimo, il carpentiere di Mapello, in provincia di Bergamo, condannato all’ergastolo per la morte della tredicenneGambirasio, non si arrende. In carcere riflette, studia, lavora. E in una lettera-appello scritta al conduttore di «Iceberg» su Telelombardia Marco Oliva e che «Oggi» anticipa nel numero in edicola da domani, ripete di essere innocente: «Lo ribadirò finché ne avrò le forze, non sono io la persona che hala piccola, non ho minimamente idea di cosa potrebbe essere successo. Confermo la fiducia al mio legale, l’avvocato Claudio Salvagni e a tutto il suo pool che stanno percorrendo tutte le piste alternative senza tralasciare nulla di intentato». E annuncia di stare scrivendo un libro: «Dopo quanto abbiamo subito io e la mia famiglia, è inevitabile la stesura di un, non crede? Voglio fare un appello pubblico a chi di dovere, a chi custodisce ...

stefanodonnoup : evidenzia LIBRI a cura di Stefano Donno: Bossetti scrive un libro sul caso Yara: 'Non sono ... - RobertoDiLernia : Bossetti scrive un libro sul caso Yara: 'Non sono io l'assassino' - Tgcom24 - zazoomnews : Yara Massimo Bossetti non si arrende: lo grida dalla sua cella - #Massimo #Bossetti #arrende: #grida -