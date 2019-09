Boris Johnson perde il sostegno anche del fratello | Jo si dimette da deputato e

Jo Johnson - fratello minore di Boris Johnson - si è dimesso da ministro e da parlamentare : Jo Johnson, fratello minore del primo ministro Boris Johnson, si è dimesso inaspettatamente da ministro dell’Istruzione e da parlamentare perché «combattuto tra la lealtà familiare e l’interesse nazionale». Johnson non ha dato molti dettagli sui motivi della sua decisione, che comunque

Brexit - doppia sconfitta per il premier Boris Johnson. Stop al 'no deal' ed elezioni anticipate : Quella di ieri è stata una giornata durissima per il premier inglese. Dopo la perdita della maggioranza, è arrivata il doppio schiaffo in parlamento: la legge "anti no deal" avanza e niente voto anticipato. A questo punto il processo di distacco dalla Ue si complica per Londra.

È arrivata la prima sconfitta per Boris Johnson. Che succede adesso? : Il primo ministro Boris Johnson (foto: House of Commons/PA Images via Getty Images) Il premier britannico Boris Johnson, la cui tattica da quando ha messo piede a Downing Street è stata quella di terrorizzare i suoi avversari per spingerli alla sottomissione, non sta avendo vita facile. Martedì sera alle 23, con 328 voti favorevoli contro 301 contrari la Camera dei Comuni di Westminster ha approvato una mozione per votare una proposta di legge

Brexit - nuova sconfitta per Boris Johnson : stop al «no deal» e alle elezioni anticipate : Johnson chiedeva lo scioglimento della Camera e lo svolgimento di elezioni anticipate il 15 ottobre

La purga dei moderati di Johnson. Così Boris vuole radicalizzare a sua immagine e somiglianza i Tories : Il premier Boris Johnson ha punito i ribelli conservatori con l'espulsione dal partito. Dopo la sconfitta parlamentare del governo ieri notte, i capigruppo del Partito conservatore hanno licenziato in ordine alfabetico i 21 dissidenti che hanno votato a favore della calendarizzazione della proposta di legge anti-no deal, a firma di Hilary Benn, che sarà discussa oggi, 4 settembre.

Un giudice scozzese ha stabilito che Boris Johnson poteva chiedere la sospensione del Parlamento : Un giudice scozzese ha stabilito che il primo ministro britannico Boris Johnson aveva il diritto di chiedere la sospensione del Parlamento, cosa che aveva fatto la settimana scorsa per accelerare le tempistiche di Brexit.

Brexit - quello che ha fatto Boris Johnson ha dell'incredibile : di Riccardo Mastrorillo Le nostre preoccupazioni sulla tenuta della democrazia rappresentativa, il richiamo continuo alla democrazia liberale, alla difesa delle istituzioni parlamentari, hanno sempre avuto un afflato e un'attenzione internazionale. In questi giorni, anche nella culla della democrazia parlamentare, in quella che per alcuni è sempre stata la Sancta sanctorum della religione della libertà, cioè Westminster, è stato condotto

Londra. Rivolta dei tory europeisti contro Boris Johnson : votato rinvio Brexit : La Rivolta dei deputati tory europeisti contro Boris Johnson inizia con la passeggiata di Phillip Lee, tory di 48 anni,

Boris Johnson ha perso un voto importante su Brexit : Il Parlamento britannico ha scelto di votare domani una legge per evitare il "no deal": se passasse, il premier vuole chiedere nuove elezioni

Londra. Boris Johnson è senza maggioranza : cresce ipotesi rinvio Brexit : Cosa farà Boris Johnson? Il nuovo "dittatore" di Londra ha perso la maggioranza assoluta numerica che lo sosteneva alla Camera

Brexit - Boris Johnson scricchiola : non ha più la maggioranza in Parlamento : L'esperienza di Boris Johnson come primo ministro del Regno Unito rischia di giungere al capolinea. Come annunciato dal leader dei LibDem Jo Swinson, l'ex sottosegretario Philip Lee, a causa della sua contrarietà alla Brexit, ha abbandonato l'ultimo seggio della Casa dei Comuni che teneva in piedi l

