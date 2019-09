Bitter Sweet | trama del 6 settembre | l' Onder incontra Leman a casa dell' Aslan

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di venerdì 6 settembre 2019 : anticipazioni puntata 70 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda venerdì 6 settembre 2019 su Canale 5: Ferit e Nazli vivono una giornata speciale: hanno preso un giorno di vacanza per poter stare insieme e fare qualcosa di nuovo. Hakan cerca Nazli per parlare con lei, ma al ristorante non la trova; l’uomo decide di andare a parlarle a casa, certo che Ferit non ci sia. A sorpresa, Hakan si imbatte nella mamma di Ferit, Leman, e ...

Bitter Sweet finirà il 13 settembre con buone notizie : Hakan e Demet in prigione : Manca poco, ormai, all'ultima puntata di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. La soap turca ha conquistato l'interesse dei telespettatori di Canale 5 nell'estate 2019, ma a differenza della collega 'Cherry Season - Le stagioni del cuore', non subirà un troncamento prima del suo felice epilogo. Sarà così che fra pochi giorni verrà reso noto l'epilogo della relazione di Nazli e Ferit, nonché le sorti di Hakan e Demet che, con i loro intrighi, hanno ...

Puntata finale Bitter Sweet - tutte le anticipazioni su venerdì 13 settembre : Bitter Sweet Puntata finale, le anticipazioni su venerdì 13 settembre La Puntata finale di Bitter Sweet andrà in onda venerdì 13 settembre e sarà ricchissima di colpi di scena, visto che non è prevista una seconda stagione e tutte le storie dell’intreccio arriveranno perciò a conclusione. Ma veniamo subito al dunque partendo dai due protagonisti […] L'articolo Puntata finale Bitter Sweet, tutte le anticipazioni su venerdì 13 ...

Bitter Sweet - anticipazioni puntata di giovedì 5 settembre 2019 : anticipazioni puntata 69 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda giovedì 5 settembre 2019 su Canale 5: Il losco Hakan sta organizzando una trappola contro Asuman, il cui fine ultimo è quello di poter ricattare in futuro la povera Nazli… Leman decide di stabilirsi a casa di Ferit e Nazli: il suo scopo è quello di conoscere meglio la nuora… BITTER SWEET: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). ...

Bitter Sweet anticipazioni : NAZLI e FERIT costretti a fare terapia di coppia : Un terribile ricatto di Hakan Onder (Necip Memili) spingerà NAZLI (Ozge Gurel) a chiedere il divorzio a FERIT (Can Yaman) nelle prossime puntate italiane di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore. Se ci avete letto in precedenza, sapete infatti già che lo spietato uomo d’affari userà il video in cui Asuman (Ilayda Akdogan) spara a Muzaffer, uno dei suoi scagnozzi, per costringere la nostra protagonista ad interrompere bruscamente ...

Anticipazioni Bitter Sweet - puntate conclusive : Ferit scopre che diventerà padre : Si avvicina l'atteso finale di serie per Bitter Sweet, la soap opera rivelazione degli ascolti di questa estate che ha incuriosito e appassionato una media sempre più elevata di spettatori. Un successo a dir poco clamoroso che giunge verso il finale e per l'occasione in casa Mediaset hanno deciso di raddoppiare la durata di messa in onda con un doppio episodio al giorno, dalle 14,45 alle 16,40 circa. I colpi di scena non mancheranno e in ...

Notte d’amore in Bitter Sweet per Nazli e Ferit ad un passo dal finale : ecco come finirà la serie turca : Bitter Sweet si avvia verso il finale che, lo ricordiamo, andrà in scena il prossimo 13 settembre su Canale5 con un doppio episodio nel pomeriggio e non in prime time come si era vociferato nei giorni scorsi. Ferit e Nazli si avviano verso il finale ma proprio adesso che sono molto vicini, i colpi di scena non mancheranno per via degli ultimi attacchi di Hakan usando Pelin e la stessa mamma dell'imprenditore, la signora Leman. Le cose si ...

Bitter Sweet - spoiler : l'Aslan apprende che la cuoca ha contratto un debito con un usuraio : Non mancheranno di certo colpi di scena nell’epilogo finale della soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo nell’ultima settimana di programmazione segnalano che Nazli Pinar, oltre a prendere le distanze dal marito Ferit Aslan, si vedrà costretta a firmare le carte del divorzio poiché sarà sotto ricatto di Hakan Onder. Dopo essere stato lasciato dalla moglie, ...

Bitter Sweet - spoiler finale di stagione : l'Aslan salva la Pinar dalla vendetta dell'Onder : Torna l'appuntamento con le notizie su Bitter Sweet, la serie tv che ha collezionato picchi del 22% di share sulle reti Mediaset. Gli spoiler sul finale di stagione, in onda dal 9 al 13 settembre su Canale 5 svelano che ci sarà la resa di conti tra Hakan Onder e Ferit Aslan. Un momento che sarà particolarmente apprezzato dai fans che hanno seguito con passione la storia dell'affarista e di Nazli Pinar. Quest'ultima sarà salvata dal ...