Biglietti in prevendita per i concerti di Manuel Agnelli in autunno | An Evening With

Biglietti in prevendita per la nuova data di Marco Mengoni a Eboli per Atlantico Tour : La nuova data di Marco Mengoni a Eboli è ufficiale. Nel giorno in cui Muhammad Ali raggiunge il disco di platino, l'artista di Ronciglione annuncia l'arricchimento del calendario con una nuova tappa al PalaSele. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati a cominciare dalle 10 del 4 settembre e saranno consegnati secondo le modalità abituali. Garantita quindi quella con corriere espresso e quella con ritiro ...

Biglietti in prevendita per il tour europeo di Calcutta : Sono ufficiali le date del tour europeo di Calcutta, quelle che Edoardo D'Erme ha deciso di aprire dopo la conclusione della tournée che ha voluto dedicare al suo secondo album di inediti, Evergreen, che ha portato in giro per l'Italia dopo il rilascio di alcuni singoli nelle ultime settimane. Le date che Calcutta terrà in Europa sono in programma tra novembre e dicembre, secondo il calendario che l'artista ha reso noto dopo la conclusione ...

Biglietti in prevendita per i concerti di James Blunt in Italia nel 2020 per il nuovo album Once Upon A Mind : Sono in prevendita i Biglietti per i cOncerti di James Blunt in Italia nel 2020. L'artista è pronto a rilasciare la sua prossima prova di studio il 25 ottobre prossimo e sarà il naturale di The Afterlove, che ha rilasciato nel 2017. Per la presentazione dell'album, di cui si conosce anche la cover e la tracklist dei brani scelti per la nuova prova, avverrà anche in Italia, nelle date del 25 marzo al Mediolanum Forum di Assago, in quella del ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Antonello Venditti a Roma il 20 dicembre : Sono in prevendita i Biglietti per il concerto di Antonello Venditti a Roma il 20 dicembre, nuova data al Palazzo Dello Sport di Roma per la conclusione di Sotto Il Segno Dei Pesci, album che ha festeggiato i primi 40 anni con un live all'Arena di Verona che ha tenuto nel settembre del 2018. Il live concluderà la serie di concerti che l'artista Romano sta ancora tenendo per il supporto del 40ennale del disco più iconico della sua carriera e ...

Slipknot a Milano nel 2020 - Biglietti in prevendita per l’unico concerto in Italia : Un concerto degli Slipknot a Milano nel 2020: la data è quella dell' 11 febbraio, la location quella del Mediolanum Forum di Assago. I biglietti per l'unica tappa Italiana della tournée 2020 del gruppo saranno disponibili in prevendita da venerdì 30 agosto su TicketOne e TicketMaster e relativi punti vendita fisici. Gli iscritti al fanclub ufficiale degli Slipknot OutsideTheNine avranno accesso alla pre-sale esclusiva dalle ore 9.00 di ...

Biglietti settore ospiti Fiorentina-Napoli – Dalle 15 la prevendita - prezzi e modalità : Biglietti settore ospiti Fiorentina-Napoli – L’attesa è finita, sabato 24 agosto riparte il campionato di Serie A. Tutte le info per l’acquisto del tagliando. Biglietti settore ospiti Fiorentina-Napoli – Sabato alle ore 20:45 allo Stadio “Franchi” di Firenze prenderà il via la Serie A 2019/2020. Il Napoli giocherà le prime due gare in trasferta, si comincia da Firenze, poi a Torino contro la ...

Achille Lauro raddoppia a Roma - Biglietti in prevendita per la nuova tappa del Rolls Royce Tour 2019 : Achille Lauro raddoppia a Roma: saranno due i concerti del Rolls Royce Tour 2019 nella capitale. Dopo il sold out del concerto del 4 ottobre in programma all’Atlantico Live di Roma, a grande richiesta l'evento raddoppia. L'artista si fermerà nello stesso club anche il giorno successiva, per un nuovo live in programma il 5 ottobre! I biglietti per la nuova data sono disponibili in prevendita su TicketOne, solo online e via call center; da ...

Nuovi concerti per il tour di Elisa : Biglietti in prevendita per Brescia - Bari e Acireale : Nuovi concerti si aggiungono al tour di Elisa nei palasport, al via il prossimo 25 novembre dal Pala Alpitour di Torino. "Vi prometto che ce la metterò tutta per mantenere l’intimità che abbiamo vissuto nei teatri", scrive Elisa, reduce dalla tournée sold out che ha tenuto in primavera nei teatri d'Italia. Uno spettacolo intimo nell'emozionante cornice di una location ristretta è ciò che che abbiamo visto negli scorsi mesi e che l'artista si ...

Biglietti in prevendita per Jovanotti a Linate - da mezzogiorno a mezzanotte a Milano l’ultimo Jova Beach Party : Jovanotti a Linate per un ultimo concerto del suo tour estivo. La data è quella del 21 settembre, ultimo giorno d'estate, occasione ideale per chiudere la tranche di eventi speciali che lo vedono ancora protagonista sulle spiagge italiane per tutto il mese di agosto. L'ultimo Party di Jovanotti non sarà in spiaggia. Forse le difficoltà riscontrate nel corso dell'organizzazione di alcuni degli eventi o magari la volontà di inserire un ...

Nek a Marina di Pietrasanta il 24 agosto con Giorgio Panariello : Biglietti in prevendita : Nek a Marina di Pietrasanta il 24 agosto. Si anticipa così il lungo tour dell'artista di Sassuolo che il 22 settembre sarà in concerto all'Arena di Verona per l'anteprima dei concerti che si muoveranno anche in Europa nelle date già annunciate e con biglietti in prevendita in tutti i canali abilitati. I biglietti sono in prevendita sul sito ufficiale del Festival La Versiliana, nel quale è inserito anche l'evento al quale prenderà parte Nek ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Rickie Lee Jones in Italia nel 2019 : Sono annunciati i concerti di Rickie Lee Jones in Italia nel 2019. La celebre cantautrice statunitense sarà presente nel nostro Paese nel mese di novembre, per le date ufficiali che terrà a Lucca, Roma e Milano. Le tappe sono quelle del 13 novembre al Teatro del Giglio di Lucca, quindi quella del 15 novembre al Fabrique di Milano, infine, la data di Roma alla Sala Sinopoli del 16 novembre. L'artista suonerà la musica del nuovo album ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Tiziano Ferro a Bari : prezzi e date del tour 2020 : Parte anche nei punti vendita la presale dei Biglietti per il concerto di Tiziano Ferro a Bari in programma per il 3 luglio 2020. Dopo la prevendita in anteprima per i clienti di Intesa SanPaolo, i Biglietti sono disponibili anche online su TicketOne e TicketMaster e in tutti i punti vendita autorizzati dei due circuiti dislocati lungo la penisola. Anche per Bari sarà possibile acquistare Biglietti nel settore del prato gold, al prezzo di ...

Concerti di Glen Hansard in Italia nel 2019 - info e Biglietti in prevendita : Sono annunciati i Concerti di Glen Hansard in Italia, con biglietti in prevendita a cominciare dalle 12 di mercoledì 31 luglio. Il cantautore irlandese sarà quindi in Italia per una nuova sessione di Concerti legati a The Wild Willing, suo ultimo disco di inediti che suonerà anche nel corso delle tre date Italiane che ha appena annunciato. Le date sono quelle dell'11 novembre al Fabrique di Milano, alla quale si fa seguire quella del 12 ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Gigi D’Alessio a Roma e Milano nel 2020 : Sono in prevendita i Biglietti per i concerti di Gigi D’Alessio a Roma e Milano nel 2020. L’artista partenopeo è quindi pronto a tornare sul palco per il supporto del suo prossimo disco di inediti che rilascerà come seguito naturale di 24.02.1967, che aveva pensato in occasione della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo. Le date sono quelle del 20 gennaio al Mediolanum Forum di Assago e quella del 24 gennaio al Palazzo ...