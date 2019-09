Bianca Berlinguer | «Barbara D’Urso a Cartabianca? Spero che prima o poi si possa fare»

Io e te - Bianca Berlinguer svela su Cartabianca : 'Mauro Corona ci sarà' : Oggi, giovedì 5 settembre, Bianca Berlinguer, giornalista e conduttrice di CartaBianca è stata ospitata da Pierluigi Diaco nel salotto pomeridiano di Io e te in onda su Rai 1. Con lei si è iniziato a parlare proprio di lavoro e della carriera di giornalista televisiva svelando che non ha mai scritto nulla "a tavolino" ma che prima di andare in onda si informa, si documenta e si prepara le domande per gli ospiti e poi lascia che tutto accada ...

Linea Notte - Maurizio Mannoni bacchetta nuovamente Bianca Berlinguer : "Cambiano i governi ma non le brutte abitudini..." : Neanche il tempo di tornare in onda con la nuova edizione di Carta Bianca che Bianca Berlinguer ha fatto arrabbiare nuovamente Maurizio Mannoni, giornalista e conduttore del Tg3 - Linea Notte, in onda, ovviamente, in seconda serata su Rai 3.L'esordio di Maurizio Mannoni, infatti, con riferimento sarcastico alla nascita immimente del nuovo governo Conte ad opera del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, è stato il seguente:prosegui la ...

#Cartabianca - un talk show senza ritmo. Bianca Berlinguer subito in difficoltà : [live_placement] Nonostante l'esordio in una giornata politica che ha visto il via libera definitivo alla nascita del governo giallorosso, la prima puntata di #CartaBianca, il talk show condotto su Rai3 da Bianca Berlinguer, è apparso sin da subito con evidenti problemi di ritmo.Va dato merito al programma di aver offerto al telespettatore almeno due ore su tre di dibattito molto ordinato, ma onestamente i talk show con la solita compagnia di ...

CartaBianca - Bianca Berlinguer torna in tv : il mistero su Mauro Corona : La crisi politica anticipa anche il ritorno di CartaBianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer su Rai 2. La prima puntata andrà in onda questa sera, martedì 3 settembre, su Rai 3. Protagonista in assoluto la politica italiana con tanti ospiti e opinionisti in studio. Il grande dilemma riguar

Maleducato... la Berlinguer si infuria! Mauro Corona beve birra a CartaBianca : Mauro Corona beve birra in diretta a Cartabianca, la Berlinguer si infuria: "Maleducato". Ogni settimana a Cartabianca va in onda l'incontro-scontro tra la conduttrice Bianca Berlinguer e Mauro Corona, ma nella puntata di ieri il duello tra i due si è fatto particolarmente aspro.-- Il collegamento era partito sotto i migliori auspici: nel giorno del trentacinquesimo anniversario della morte di Enrico Berlinguer, l'alpinista aveva ...