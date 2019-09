Berrettini da record | quanto ha guadagnato agli US Open

Fonte : calcioefinanza

(Di giovedì 5 settembre 2019) Matteoè approdato in semifinaleUS. Ben 42 anni dopo Corrado Barazzutti, il torneo statunitense ritrova l’Italia ai piani alti, grazie al tennista classe ’96. Un exploit quello di, che gli consentirà di veder aumentare vertiginosamente i premi per la stagione in corso. Come riporta la rivista specializzata “Forbes”, prima degli … L'articolodahaUS

alwaysmusca : SUPER BERRETTINI! All’Arthur Ashe Stadium l’italiano batte il francese Monfils al TIE-BREAK del quinto set (3-6, 6-… - RobertoSavino10 : Grandeeeeee #Berrettini #USOpen Record italiano di doppi falli chiamati e riusciti frantumato - BlitzQuotidiano : Us Open, Berrettini da record: è il primo italiano ai quarti dal 1977 -