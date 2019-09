Beach soccer | Superfinal Euro League 2019 | parte bene la Nazionale italiana | 5-4

Beach soccer - Euro League 2019 : Italia-Bielorussia 5-4 dcr. Gli azzurri vincono la tappa di Catania : Arriva la vittoria finale l’Italia nella tappa della Division A dell’Euro Beach Soccer League conclusa oggi a Catania, dopo che ieri per gli azzurri era arrivata la qualifica alla SuperFinal: gli azzurri superano ai rigori per 5-4 la Bielorussia dopo il 2-2 dei regolamentari in una gara che ha visto la Nazionale italiana rincorrere per due volte i bielorussi, avanti prima con Savich al 12′ del primo tempo e poi con Piatrouski ...

Beach soccer - Euroleague 2019 : Italia-Francia 6-3 - Palmacci scatenato e azzurri qualificati alle Superfinal : La Nazionale di Beach Soccer di Emiliano Del Duca vince e convince nel secondo e decisivo match del girone della tappa di Euroleague 2019, che si sta tenendo a Catania. Nello splendido scenario del litorale Plaja la compagine tricolore, dopo essersi imposta di misura contro la Germania, ha ottenuto il secondo successo per 6-3 contro la Francia, staccando il biglietto per le Superfinal. E’ la sedicesima volta consecutiva che la selezione ...

Beach soccer - Euro League Catania 2019 : Germania-Italia 4-5. Esordio vincente degli azzurri nelle qualificazioni alla Super Final : Buona la prima per l’Italia nella tappa della Division A dell’Euro Beach Soccer League scattata oggi a Catania per cercare la qualifica alla SuperFinal: gli azzurri battono per 5-4 la Germania in una gara condotta dalla fine della prima frazione. Nel primo tempo vantaggio teutonico con Korner, immediato pari di Ramacciotti, poi nell’ultimo minuto Palmacci porta avanti gli azzurri. In avvio di seconda frazione Marinai porta ...

Beach soccer - Samb Femminile : debutto e vittoria scudetto contro Terracina : La neonata formazione Femminile della Happy Car Samb batte il Terracina all'esordio nel campionato nazionale di Beach Soccer a Giugliano in Campania e vola sul tetto d'Italia. 36 i minuti giocati, non effettivi a differenza del campionato maschile. Un percorso che ha visto Capitan Olivieri e compagne battere prima le padrone di casa del Napoli (4 a 2, reti di Poli, Jessica Mendonça e doppietta di Ferrara) poi le favorite del Lokrians, dopo un ...