Basket | Mondiali 2019 | risultati e classifiche di oggi 5 settembre L’Australia batte

Basket - Mondiali 2019 : analisi dei gironi della seconda fase ed il possibile tabellone dai quarti alla finale : Si è chiusa la prima fase dei Mondiali di Basket e domani comincia subito la seconda, quella che porterà alla definizione dei quarti di finale. C‘è sicuramente grande attesa per l’Italia, inserita nel gruppo J insieme a Serbia, Spagna e Porto Rico. La formula prevede che la squadra di Meo Sacchetti dovrà giocare due partite, contro le due formazioni che non ha ancora affrontato e proprio la sfida di domani con le Furie Rosse sarà ...

Basket - Mondiali 2019 : calendario - tabellone e date della seconda fase. Programma - orari e tv : I Mondiali 2019 di Basket sono entrati nel vivo, le migliori 16 squadre del torneo si sono qualificate alla seconda fase che andrà in scena tra venerdì 6 e lunedì 9 settembre. Si sono formati quattro gironi da quattro formazioni ciascuno, ogni Nazionale si è portata dietro i risultati ottenuti nella prima fase: ogni compagine giocherà due partite contro avversarie non già incrociate nella prima fase, le prime due classificate di ogni ...

Basket - Mondiali 2019 : tutto facile per gli Stati Uniti contro il Giappone : Gli Stati Uniti chiudono la prima fase dei Mondiali di Basket a punteggio pieno. Dopo aver rischiato la sconfitta contro la Turchia (oggi clamorosamente battuta ed eliminata dalla Repubblica Ceca) la squadra di Greg Popovich ha ottenuto la terza vittoria consecutiva, dominando contro il Giappone con il punteggio di 98-45. Il miglior marcatore degli Stati Uniti è stato Jaylen Brown con 20 punti, che ha messo a referto anche 7 rimbalzi. Quasi ...

Mondiali Basket 2019 – Italia - l’analisi di Gallinari : “Serbia fortissima - ecco cosa ci ha fatto più male” : Danilo Gallinari ha commentato la sconfitta dell’Italia contro la Serbia nella terza partita dei Mondiali di Basket 2019: il cestista azzurro ha sottolineato la forza dei lunghi della formazione est europea Dopo le due vittorie contro Filippine e Angola, l’Italia è stata sconfitta nella terza partita del girone, il primo match di alto livello dei Mondiali di Basket 2019 degli azzurri. La Serbia, vincitrice 77-92, è una delle ...

Basket - Mondiali 2019 : le statistiche dell’Italia dopo la prima fase. Bene il tiro da 3 - attenzione ai liberi : L’Italia ha raggiunto il suo obiettivo: il passaggio alla seconda fase dei Mondiali di Basket 2019. Lo ha fatto battendo con una certa facilità Angola e Filippine, prima di arrendersi definitivamente allo strapotere della Serbia. I prossimi impegni vedranno Datome e compagni fronteggiare la Spagna e Porto Rico, per l’accesso ai quarti di finale servono due vittorie. I ragazzi di coach Sacchetti hanno saputo sfruttare le prime due ...

