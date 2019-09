Basket | Mondiali 2019 | le partite di oggi 5 Settembre La Grecia si gioca la

Italia-Spagna orario e tv - Mondiali Basket 2019 : programma - diretta e streaming : Sarà Italia-Spagna il primo dei due confronti che l’Italia sosterrà nella seconda fase ai Mondiali di Cina 2019, cambiando città, da Foshan a Wuhan. Sfida decisiva, quella che rievoca una volta di più un grande classico della pallacanestro europea. Non sono solo le finali continentali del 1983 e 1999, entrambe vinte in Francia dagli azzurri, a tornare alla mente: in tempi più recenti, ci sono anche la semifinale degli Europei 2003 a ...

Basket - Mondiali 2019 oggi (5 settembre) : calendario e orari delle partite. Programma - tv e streaming : Nella sesta giornata dei Mondiali di Cina 2019 si disputeranno le ultime otto partite della prima fase a gironi, la quinta e la sesta dei gruppi E, F, G e H. Aprirà il Programma alle 09.30 italiane per il girone H di Dongguan, Canada-Senegal, seguirà alle 10.00, per il girone F di Nanchino, Brasile-Montenegro, quindi alle 10.30 inizieranno in contemporanea per il girone G di Shenzhen Germania-Giordania e per il girone E di Shanghai ...

Basket - Mondiali 2019 : lo strapotere fisico della Serbia spaventa tutti. Anche gli Stati Uniti sono avvisati : fisico, talento e garra. La Serbia vista oggi ha espresso in maniera inequivocabile questi tre fondamentali fattori. Una squadra quasi inarrivabile, che sta lentamente progettando la scalata verso il successo dei Mondiali. Un segnale fondamentale per tutte le altre concorrenti, a partire dagli Stati Uniti che non sono sembrati brillantissimi e che rischiano di tornare dalla Cina senza il trofeo che all’apparenza sembrava scontato. La ...

Mondiali Basket 2019 – L’Italia stesa dalla Serbia - il ct Sacchetti e Datome in coro : “adesso testa alla Spagna” : Il giocatore azzurro e il commissario tecnico hanno analizzato la sconfitta subita contro la Serbia, riuscita ad imporsi con il punteggio di 77-92 Troppo forte la Serbia. L’Italia perde 77-92 e chiude il girone D al secondo posto proprio dietro i serbi. In virtù di questo risultato, gli Azzurri giocheranno la seconda fase della FIBA World Cup a Wuhan nel girone J, che comprenderà anche Spagna e Portorico. Si inizia venerdì 6 settembre ...

Basket - Mondiali 2019 : Italia generosa - ma la Serbia ha messo a nudo tutte le lacune strutturali degli azzurri : L’Italia ha perso la sua prima partita ai Mondiali di Basket. Non è bastato il cuore ed il coraggio alla squadra di Meo Sacchetti contro la fortissima Serbia. La formazione di Sasha Djordjevic si è imposta per 92-77 al termine di una sfida che ha visto gli azzurri in contatto con i serbi per venticinque minuti, prima di crollare e subire il gioco di Bogdanovic e compagni. E’ un ko che ci si aspettava perché la Serbia è probabilmente ...

Basket - Mondiali 2019 : l’Italia può credere nella qualificazione ai quarti! Decisiva la Spagna - facendo il tifo per la Serbia… : Spagna, Porto Rico. Sono queste le avversarie che l’Italia dovrà affrontare nel secondo girone, in quel di Wuhan, il 6 e 8 settembre. Prima arriva la sfida con gli iberici di coach Sergio Scariolo, tradizionali avversari in molte delle ultime edizioni degli Europei, nonché dei due trionfi continentali del 1983 e 1999, poi quella con i portoricani, affrontati nel 1998 (c’era Eddie Casiano, che oggi è allenatore dei suoi connazionali) ...

Mondiali Basket 2019 – Team USA - novità sull’infortunio di Jayson Tatum : i tempi di recupero : Il Team USA ha reso note alcune novità in merito all’infortunio di Jayson Tatum: il cestista dei Celtics potrebbe dover saltare le prossime 2 o 3 partite Tanta paura per gli USA nella seconda sfida del girone dei Mondiali di Basket 2019. Non solo la Turchia ha rischiato di mettere nei guai i ragazzi di coach Popovich, gettando al vento la vittoria nel finale dell’overtime, ma gli Stati Uniti hanno rischiato di perdere Jayson Tatum per il ...

VIDEO Mondiali Basket - Meo Sacchetti : “Ci è mancata un po’ di energia. Ora la Spagna - un’altra grande squadre” : L’Italia ha provato a giocare alla pari con la Serbia ai Mondiali 2019 di basket e si è inchinata soltanto nel finale per 77-92, il CT Meo Sacchetto ha commentato la partita: “Siamo arrivati un po’ stanchi nel finale, abbiamo sbagliato qualcosa e commesso un po’ troppo falli. Lì si è vista la differenza, fin quando abbiamo avuto energie fisiche e nervose siamo rimasti in partita ma contro una squadra come loro quando ...

Mondiali di Basket - troppa Serbia per l'Italia : azzurri sconfitti per 92-77 : Nulla da fare per l'Italbasket. Il quintetto di Meo Sacchetti è costretto ad arrendersi alla Serbia, la quale si è imposta col punteggio di 92-77 e ha inguaiato gli azzurri nel loro cammino verso i quarti di finale della FIBA World Cup. l'Italia era partita forte e, con un gioco molto aggressivo, av

Basket - Mondiali 2019 : Spagna con il brivido - avanti Venezuela e Porto Rico. Serbia e Argentina vincono i big match : Oggi (4 settembre) sono andate in scena otto partite, vale a dire l’ultimo match di prima fase per le squadre inserite nei gruppi A, B, C e D. Gli ultimi importanti verdetti sono stati emessi e ora si ha la composizione completa dei primi due gironi di seconda fase, dove le formazioni confermeranno i risultati già acquisiti. A staccare il pass nell’ultima giornata sono state Venezuela e Porto Rico, che si vanno aggiungere a Spagna, ...

VIDEO Italia-Serbia 77-92 - Mondiali Basket : Gallinari segna 26 punti - azzurri sconfitti a testa alta. Highlights e sintesi : L’Italia può uscire a testa alta dal campo di Foshan (Cina) dove oggi è stata sconfitta dalla Serbia per 77-92 nell’ultimo incontro della prima fase dei Mondiali 2019 di basket. La nostra Nazionale ha cercato di contrastare un avversario fortissimo, ha tenuto botta per tre quarti contro i fenomeni slavi e soltanto nel finale ha dovuto mollare la presa. Sotto i riflettori Danilo Gallinari (26 punti), Marco Belinelli (15) e Daniel ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre - l’Italia cede con onore alla Serbia. Il Venezuela elimina la Cina! L’Argentina batte la Russia - la Spagna vince soffrendo con l’Iran : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DALLE 13.30 16.37 Finisce qui la nostra DIRETTA di giornata dei Mondiali di Basket, appuntamento a domani! Grazie per averci seguito e buon proseguimento! 16.34 Russia-ARGENTINA 61-69: con una schiacciata su assist di Campazzo Garino mette il punto esclamativo sul match, Argentina al primo posto del gruppo B! 16.33 Russia-ARGENTINA 61-67: ancora ...

Basket - Mondiali 2019. Italia-Serbia 77-92 - Gallinari : “Mi dispiace per la sconfitta - ora pronti per due battaglie” : Danilo Gallinari è stato il miglior marcatore dell’Italia nel match perso contro la Serbia ai Mondiali 2019 di Basket, l’azzurro ha messo segno 26 punti ma purtroppo non sono bastati per battere la corazzata slava. La nostra Nazionale ha tenuto testa per quasi tutta la partita a Bogdanovic e compagni, soltanto un calo di energia nel finale ha tolto lo smalto giusto ai ragazzi del CT Meo Sacchetti che si sono dovuto arrendere. Ora ...

VIDEO Italia-Serbia 77-92 - Mondiali Basket 2019 : highlights e sintesi partita. Azzurri sconfitti a testa alta : L’Italia ha tenuto testa alla Serbia ai Mondiali 2019 di basket, gli Azzurri hanno messo tanto cuore nel big match che ha chiuso la prima fase della rassegna iridata, hanno cercato di battagliare alla pari con la corazzata slava e sono rimasti a lungo a contatto di una delle grandi favorite per la conquista del titolo. La nostra Nazionale ha combattuto per tre quarti trascinata da Danilo Gallinari (26 punti) e Marco Belinelli (15), poi ...