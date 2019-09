Bari paura in centro | scompare bimbo di 9 anni | era con la madre a Dok a fare la spesa

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 5 settembre 2019) Nel primo pomeriggio di oggi è scomparso undi 9. Ilera con lalaal supermercato Dok di via Melo. In pochissimi minuti si sono perse le tracce del piccolo. L’allarme si è subito diffuso e a darlo è stata lache ha contattato subito le forze dell’ordine. Il piccolo si sarebbe allontanato facendo perdere le sue tracce. Sono in corso pattugliamenti delle forze dell’ordine. Il, altro un metro e 40, capelli castani, indossa una maglietta di colore verde e dei pantaloncini blu. Chiunque lo veda è pregato di avvisare subito le forze dell’ordine.

tuttoreggina : SERIE C GIRONE C,: LA NOSTRA GRIGLIA DI PARTENZA DOPO IL MERCATO: BARI e REGGINA IN PRIMA FILA, CATANZARO E CATANIA… - REGGINANTOSANGU : Reggina, DG Gianni: ‘Il Bari non mi fa paura’ - jimisinxangel : ora ho visto che a bari hanno avvistato un clown ...E QUI RAGA SERIAMENTE MI DEFENESTRO,HO PAURA DEI CLOWN NON VOGL… -