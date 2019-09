Barcellona | la strana clausola nel contratto di Messi | la Pulce l’ha voluta a tutti i

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2019) Lionelpotrebbe lasciare ilogni fine stagione, il 30 giugno. L’indiscrezione, riportata da ‘El Pais’, evidenzia che laha voluto inserire questanelfirmato nel 2017 e attualmente in scadenza nel 2021. Da qui il motivo per cui il fuoriclasse argentino non ha voluto negoziare finora un nuovo rinnovo su richiesta del presidente Josep Maria Bartomeu. Fonti vicine al club catalano rivelano che una tipologia disimile è stata utilizzata anche per altre stelle del club, come Iniesta o Puyol. Sebbene sia autorizzato a farlo, nessuno ateme chepossa negoziare da gennaio un trasferimento in un’altra società. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, lanel ...

CalcioWeb : #Barcellona, la strana clausola per #Messi ?? dal 2017 la Pulce l'ha voluta inserire nel contratto ?? - silence_gv : Ok ho fatto il mio primo viaggio in aereo da sola, ho parlato in spagnolo senza saperlo e parlato con la proprietar… - ErBocio : @TerreImpervie Storia strana: tutti lì a vedere, il coglione che filma e l’unica che prova a fare qualcosa la ragaz… -