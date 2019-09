Balneazione Calabria | non conformità a Corigliano Rossano | Paola e Sangineto

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2019) Il Servizio tematico acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza ha trasmesso oggi ai Comuni di, l’esito dei prelievi di campioni di acqua diprelevati in data 3 settembre 2019. Ecco il dettaglio:– Non conformi i valori relativi alla stazione di campionamento denominata “Lido Sant’Angelo” con sforamento della Escherichia coli pari a 560 UFC/100 ml. (valore limite 500).– Non conformi i valori relativi alle stazioni di campionamento denominate “300 mt dx canale Fiumarella”, con sforamento della Escherichia coli pari a 680 UFC/100 ml. (valore limite 500), “300 mt sx canale Fiumarella”, con sforamento della Escherichia coli pari a 1200 UFC/100 ml. (valore limite 500).– Non conformi i valori relativi alle stazioni di campionamento denominate “150 mt dx fiume”, con ...

ArpaCalabria : Balneazione: oggi Arpacal è stata qui. #Calabria #estate2019 - ArpaCalabria : Balneazione: oggi Arpacal è stata qui. #Calabria #estate2019 - ArpaCalabria : Balneazione: oggi Arpacal è stata qui. #Calabria #estate2019 -