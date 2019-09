Auricolari wireless | i Sony WF-1000XM3 sono perfetti per i pendolari

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 5 settembre 2019) Quando Apple ha tolto il jack audio dagli iPhone per imporre sul mercato l'arrivo delle AirPods e degli, molti hanno storto il naso: perché spendere tanti soldi per avere un prodotto che poi rischio di perdere o che si scarica facilmente? La domanda era lecita, ma serviva un po' di tempo per metabolizzare la novità: i prezzi siabbassati, l'autonomia è cresciuta e le cuffiettediventate l'accessorio del momento – anche se non abbiamo smesso di perderle, al punto che le AirPodsconsiderate l'oggetto più smarrito nella metro di New York. La posizione di vantaggio di Apple le ha permesso di imporsi fin da subito come punto di riferimento, costringendo la concorrenza a rimboccarsi le maniche.ha deciso di offrire qualcosa di diverso nel panorama deglisenza fili puntando su uno dei suoi cavalli di battaglia dal punto di vista ...

