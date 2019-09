Ascesa | caduta e ritorno di Paolo Gentiloni | il nuovo Commissario Europeo

Fonte : fanpage

(Di giovedì 5 settembre 2019) Dalla sconfitta alle primarie per il sindaco di Roma, sino alla nomina nella nuova Commissione guidata da Ursula von Der Leyen, passando dal ministero degli esteri alla presidenza del Consiglio. Ritratto di, un perdente di successo, dalle origini nobili e dal passato maoista. Che oggi si ritrova in Europa, alfiere della nuova maggioranza Pd-Cinque Stelle.

