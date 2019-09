Armenia-Italia probabili formazioni | Bernardeschi e Chiesa nel tridente

Armenia-Italia 1-0 live - Karapetyan porta avanti i padroni di casa! : EURO 2020 – L’Italia per chiudere il discorso qualificazione, l’Armenia per sperare nel secondo posto. E’ questa la cruda analisi della gara che vedrà impegnata la Nazionale di Roberto Mancini a Yerevan. Gli azzurri arrivano a punteggio pieno alla trasferta. Vittorie contro Finlandia, Liechtenstein, Grecia e Bosnia. Armenia che ha conquistato 6 punti e si trova al terzo posto dietro ai finnici. Tra le fila degli ...

Italia-Armenia stasera in tv - a che ora inizia e su che canale vederla : Torna in campo la Nazionale di calcio nel suo percorso di qualificazione verso i campionati europei di calcio 2020. La formazione allenata dal CT Roberto Mancini è pronta per il suo quinto impegno (il sesto arriverà domenica in Finlandia) in casa dell’Armenia. Oggi, infatti, alle ore 18.00 allo stadio di Erevan gli Azzurri se la vedranno contro la squadra soprannominata “Il Collettivo” che si attesta al terzo posto del Gruppo J ...

Mancini Italia non al top - in Armenia per vincere con altre qualità : Mancini Italia non al top, in Armenia per vincere con altre qualità. La qualificazione e' sempre stato il nostro obiettivo fin dall'inizio

PROBABILI FORMAZIONI Armenia ITALIA/ Focus su Mkhitaryan - il nuovo giallorosso : PROBABILI FORMAZIONI ARMENIA ITALIA: ecco le mosse dei due tecnici per il match delle qualificazioni Europei 2020. Focus sul nuovo giallorosso Mkhitaryan.

Italia-Armenia probabili formazioni : Bernardeschi e Chiesa nel tridente : ITALIA ARMENIA probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio del match tra Italia e Armenia. Mancini si affiderà al solito 4-3-3, con Donnarumma confermato tra i pali. In difesa linea a quattro: da destra a sinistra spazio per Florenzi, Bonucci, Romagnoli ed Emerson. Centrocampo composto da Barella, ancora confermato dal 1′, poi Jorginho, nelle […] L'articolo Italia-Armenia probabili formazioni: Bernardeschi e ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Italia-Armenia. Orario - tv - streaming - programma - probabili formazioni : Oggi, giovedì 5 settembre, alle ore 18.00 italiane, una sfida lontano dalle mura amiche attende la Nazionale di Calcio, per la quale riprende il cammino verso gli Europei del 2020. La selezione guidata dal CT Roberto Manicini è infatti attesa dalla trasferta in casa dell’Armenia, che si giocherà a Jerevan. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’Orario di Armenia-Italia, gara valida per le Qualificazioni agi ...