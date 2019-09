Armenia-Italia | le parole dei migliori in campo Belotti e Pellegrini

L'Italia del ct Mancini batte l'Armenia : 3-1 in rimonta nel finale - 5 vittorie su 5 verso Euro 2020 : L'Italia del ct Roberto Mancini vince 3-1 in rimonta a Yerevan contro l'Armenia nella gara di qualificazione di Euro 2020. A segno Karapetian all'11' in contropiede, pareggia Belotti al 26' nel primo tempo. Nel secondo tempo, ultimo quarto d'ora di fuoco con Lorenzo Pellegrini al 77' e autogol di Ha

Armenia-Italia - Mancini : “Gara difficile - loro superiori fisicamente” : “Avevo detto che sarebbe stata una partita difficile. Non abbiamo iniziato bene, poi siamo andati meglio e potevamo chiudere in vantaggio già nel primo tempo. L’espulsione del giocatore armeno ci ha in qualche modo penalizzato perché loro si sono chiusi e si sono ridotti gli spazi”. Queste le parole del ct Roberto Mancini al termine della sfida contro l’Armenia vinta in rimonta dagli azzurri 3-1. “Non siamo ...

Italia sempre più vicina a Euro 2020 : Belotti più Pellegrini - 3-1 all'Armenia : L'Italia della "gestione" Mancini a Yerevan sfida l'Armenia e va a caccia del quinto successo di fila. Gli azzurri, infatti, guidano il girone di qualificazione alla fase finale...

Armenia-Italia 1-3 - le pagelle di CalcioWeb : Chiesa Narciso - Belotti non si fa mancare niente [FOTO] : Armenia-Italia, le pagelle di CalcioWeb – Si è conclusa la partita della Nazionale italiana, valida per le Qualificazioni ad Euro 2020. Italia che approccia malissimo alla gara. Armenia che trova il vantaggio con il sinistro di Karapetyan all’11esimo. Pari di Belotti con un tocco da pochi passi al 28′. Nella ripresa gli Azzurri non migliorano nella manovra ma trovano la rete con Lorenzo Pellegrini, entrato bene in partita. ...

VIDEO Armenia-Italia 1-3 - Highlights - gol e sintesi Qualificazioni Europei 2020 : gli azzurri vincono in rimonta : L’Italia vince in rimonta in Armenia nella gara valida per le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio: a Jerevan padroni di casa in vantaggio all’11′ con Karapetian, poi espulso a fine primo tempo, pari prima dell’intervallo con Belotti al 28′. Nella ripresa in rete al 77′ il nuovo entrato Pellegrini, chiude i conti poco dopo Belotti all’80’. Highlights Armenia-Italia 1-3 IL VANTAGGIO ...

Armenia-Italia 1-3 - Qualificazioni Europei 2020 : Belotti e Pellegrini scacciano la paura - quinta vittoria degli azzurri : L’Italia ha sconfitto l’Armenia per 3-1 e ha conquistato la quinta vittoria consecutiva nelle Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio, la nostra Nazionale si conferma così al comando della classifica del gruppo J con sei punti di vantaggio sulla Finlandia (attesa stasera dal confronto casalingo con la Grecia) e ben nove lunghezze sull’Armenia. I ragazzi del CT Roberto Mancini hanno compiuto un passo importante verso la ...

Pagelle Armenia-Italia 1-3 - i voti della partita : Pellegrini e Belotti decidono la sfida - male Barella e Jorginho : L’Italia sconfigge per 3-1 l’Armenia in trasferta, rimane a punteggio pieno dopo cinque giornate nel gruppo J ed ipoteca la qualificazione agli Europei 2020. Gli azzurri fanno molta fatica non incantando dal punto di vista del gioco anche a causa di una condizione fisica ancora da affinare, riuscendo comunque a spuntarla anche grazie alla discutibile espulsione di Karapetyan a fine primo tempo. Decisivi Belotti e Pellegrini, deludono ...

Il Gallo Belotti canta sempre due volte - l’Italia fa 5 su 5 in Armenia : ma non è tutto oro quel che luccica… : Gli azzurri superano in trasferta l’Armenia soffrendo più del dovuto, prima di chiudere i conti nel finale con Pellegrini e Belotti Soffre l’Italia ma vince la quinta partita su cinque gare in queste qualificazioni ad Euro 2020, superando a domicilio l’Armenia con un 3-1 che non riflette per niente l’andamento dell’incontro. Soffrono infatti più del dovuto gli azzurri per avere ragione di Mkhitaryan e ...

Calcio : Euro 2020 - Armenia-Italia 1-3 : 20.00 Italia di Mancini a punteggio pieno nel girone per Euro2020: quinta vittoria a Yerevan sull'Armenia (1-3). Il ct schiera Barella e Bernardeschi. Gli azzurri, poco incisivi in avvio, si fanno trafiggere in contropiede da Karapetyan (11'),imbeccato da Barseghyan. L'Italia prova a scuotersi:al 23' miracolo di Airapetyan su Bernardeschi, al 28' il pari di Belotti su cross di Emerson. A fine primo tempo espulso Karapetyan (2° giallo ...

Armenia-Italia - gli highlights del match – VIDEO : Armenia-Italia, gli highlights del match – VIDEO highlights Armenia Italia| Seconda giornata in Serie A per Armenia e Italia in questa stagione. Ecco come è andata a finire la partita tra queste due compagini. Gli highlights di Armenia – Italia L'articolo Armenia-Italia, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Pagelle Armenia-Italia 1-3 - i voti della partita : Pellegrini decide la sfida - male Barella e Jorginho : Pagelle Armenia-Italia 1-3 ITALIA Donnarumma 5,5: Subito sicuro dopo pochi minuti sulla conclusione al volo di Karapetyan, non perfetto sul diagonale vincente dell’attaccante in forza al Sochi dopo 11′. Per il resto del match non viene più impegnato anche grazie alla superiorità numerica degli azzurri. Florenzi 5,5: Ha sempre bisogno del raddoppio di un suo compagno per limitare Ghazaryan sulla fascia, col passare dei minuti ...

Armenia-Italia 1-1 live - Belotti si divora il vantaggio : fine primo tempo! : EURO 2020 – L’Italia per chiudere il discorso qualificazione, l’Armenia per sperare nel secondo posto. E’ questa la cruda analisi della gara che vedrà impegnata la Nazionale di Roberto Mancini a Yerevan. Gli azzurri arrivano a punteggio pieno alla trasferta. Vittorie contro Finlandia, Liechtenstein, Grecia e Bosnia. Armenia che ha conquistato 6 punti e si trova al terzo posto dietro ai finnici. Tra le fila degli ...

Armenia-Italia probabili formazioni : Bernardeschi e Chiesa nel tridente : ITALIA ARMENIA probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio del match tra Italia e Armenia. Mancini si affiderà al solito 4-3-3, con Donnarumma confermato tra i pali. In difesa linea a quattro: da destra a sinistra spazio per Florenzi, Bonucci, Romagnoli ed Emerson. Centrocampo composto da Barella, ancora confermato dal 1′, poi Jorginho, nelle […] L'articolo Armenia-Italia probabili formazioni: Bernardeschi e ...

Armenia-Italia 1-0 live - Karapetyan porta avanti i padroni di casa! : EURO 2020 – L’Italia per chiudere il discorso qualificazione, l’Armenia per sperare nel secondo posto. E’ questa la cruda analisi della gara che vedrà impegnata la Nazionale di Roberto Mancini a Yerevan. Gli azzurri arrivano a punteggio pieno alla trasferta. Vittorie contro Finlandia, Liechtenstein, Grecia e Bosnia. Armenia che ha conquistato 6 punti e si trova al terzo posto dietro ai finnici. Tra le fila degli ...