Armenia-Italia 1-3 | quinta vittoria per gli azzurri

Armenia-Italia - finisce 3 a 1 : è la quinta vittoria in 5 gare di qualificazione agli Europei : L’Italia batte 3 a 1 l’Armenia e si conferma in testa al suo girone di qualificazione agli Europei 2020, a punteggio pieno dopo cinque vittorie in altrettante gare. Questa volta però la squadra del ct Mancini non è stata brillante come nelle precedenti uscite: è servita una vittoria in rimonta, dopo il gol in avvio di Karapetyan. Le reti di Belotti e Pellegrini hanno ribaltato il risultato, ma solo a 13 minuti dal 90′ l’Italia ...

Armenia-Italia - clamorosa simulazione di Bonucci : Durante la partita della nazionale italiana contro l’Armenia, Leonardo Bonucci si è dilettato in una simulazione più che evidente. In uno scontro con un calciatore avversario, il difensore della Juve ha fatto intendere di aver ricevuto una gomitata sul volto. Bonucci si è accasciato al suolo portandosi la mano in viso in modo plateale. L’arbitro gli ha creduto ed ha espulso il calciatore armeno. E’ risultato evidente, dalle ...

L'italia vince a Yerevan - 3-1 in Armenia e pass per Euro2020 vicino : Cinque su cinque. Record nelle qualificazioni e pass per Euro2020 sempre piu' vicino. L'italia di Mancini vince 3-1 a Yerevan

Non è stata una bella Italia quella vista in Armenia : Un’Italia brutta ma concreta centra la quinta vittoria in cinque partite. Si fa quindi in discesa per l’Italia i percorso

DIRETTA/ Armenia Italia - risultato finale 1-3 - : Euro 2020 si avvicina! : DIRETTA Armenia Italia, risultato finale 1-3,: la sblocca Karapetian, pareggio di Belotti. Raddoppia Pellegrini, poi ancora il Gallo

L’Italia ha battuto 3-1 l’Armenia nelle Qualificazioni agli Europei di calcio del 2020 : La nazionale italiana di calcio ha vinto per 3-1 contro l’Armenia in una delle partite valide per le Qualificazioni agli Europei di calcio del 2020. La partita si è giocata a Erevan, in Armenia, e l’Italia è passato in svantaggio dopo 11

Armenia-Italia - le parole dei migliori in campo Belotti e Pellegrini : “Una bella serata, non era una partita semplice. Loro sono una squadra molto ostica, si è giocato su un campo molto difficile. Il mio compagno di squadra Mkhitaryan ha fatto una bella partita, lo aspetto in squadra”. Così Lorenzo Pellegrini, autore del secondo gol azzurro nella sfida contro l’Armenia vinta dall’Italia 3-1. “Sulla punizione nessun problema con Sensi. Ci sono tanti giocatori che la vogliono ...

L'Italia del ct Mancini batte l'Armenia : 3-1 in rimonta nel finale - 5 vittorie su 5 verso Euro 2020 : L'Italia del ct Roberto Mancini vince 3-1 in rimonta a Yerevan contro l'Armenia nella gara di qualificazione di Euro 2020. A segno Karapetian all'11' in contropiede, pareggia Belotti al 26' nel primo tempo. Nel secondo tempo, ultimo quarto d'ora di fuoco con Lorenzo Pellegrini al 77' e autogol di Ha

Armenia-Italia - Mancini : “Gara difficile - loro superiori fisicamente” : “Avevo detto che sarebbe stata una partita difficile. Non abbiamo iniziato bene, poi siamo andati meglio e potevamo chiudere in vantaggio già nel primo tempo. L’espulsione del giocatore armeno ci ha in qualche modo penalizzato perché loro si sono chiusi e si sono ridotti gli spazi”. Queste le parole del ct Roberto Mancini al termine della sfida contro l’Armenia vinta in rimonta dagli azzurri 3-1. “Non siamo ...

Italia sempre più vicina a Euro 2020 : Belotti più Pellegrini - 3-1 all'Armenia : L'Italia della "gestione" Mancini a Yerevan sfida l'Armenia e va a caccia del quinto successo di fila. Gli azzurri, infatti, guidano il girone di qualificazione alla fase finale...

Armenia-Italia 1-3 - le pagelle di CalcioWeb : Chiesa Narciso - Belotti non si fa mancare niente [FOTO] : Armenia-Italia, le pagelle di CalcioWeb – Si è conclusa la partita della Nazionale italiana, valida per le Qualificazioni ad Euro 2020. Italia che approccia malissimo alla gara. Armenia che trova il vantaggio con il sinistro di Karapetyan all’11esimo. Pari di Belotti con un tocco da pochi passi al 28′. Nella ripresa gli Azzurri non migliorano nella manovra ma trovano la rete con Lorenzo Pellegrini, entrato bene in partita. ...

VIDEO Armenia-Italia 1-3 - Highlights - gol e sintesi Qualificazioni Europei 2020 : gli azzurri vincono in rimonta : L’Italia vince in rimonta in Armenia nella gara valida per le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio: a Jerevan padroni di casa in vantaggio all’11′ con Karapetian, poi espulso a fine primo tempo, pari prima dell’intervallo con Belotti al 28′. Nella ripresa in rete al 77′ il nuovo entrato Pellegrini, chiude i conti poco dopo Belotti all’80’. Highlights Armenia-Italia 1-3 IL VANTAGGIO ...

Armenia-Italia 1-3 - Qualificazioni Europei 2020 : Belotti e Pellegrini scacciano la paura - quinta vittoria degli azzurri : L’Italia ha sconfitto l’Armenia per 3-1 e ha conquistato la quinta vittoria consecutiva nelle Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio, la nostra Nazionale si conferma così al comando della classifica del gruppo J con sei punti di vantaggio sulla Finlandia (attesa stasera dal confronto casalingo con la Grecia) e ben nove lunghezze sull’Armenia. I ragazzi del CT Roberto Mancini hanno compiuto un passo importante verso la ...

Pagelle Armenia-Italia 1-3 - i voti della partita : Pellegrini e Belotti decidono la sfida - male Barella e Jorginho : L’Italia sconfigge per 3-1 l’Armenia in trasferta, rimane a punteggio pieno dopo cinque giornate nel gruppo J ed ipoteca la qualificazione agli Europei 2020. Gli azzurri fanno molta fatica non incantando dal punto di vista del gioco anche a causa di una condizione fisica ancora da affinare, riuscendo comunque a spuntarla anche grazie alla discutibile espulsione di Karapetyan a fine primo tempo. Decisivi Belotti e Pellegrini, deludono ...