Arianna David | ma che fine ha fatto Miss Italia 1993? Oggi è una donna | molto diversa da

Arianna David e l’ex fidanzato stalker : “Mi picchiava per strada - mi ha sequestrato in casa e ha tentato di investirmi” : Arianna David, Miss Italia del 1993 ed ex concorrente dell’Isola del Famosi, è tornata a parlare del periodo difficile vissuto qualche anno fa a causa del suo ex fidanzato che, non rassegnandosi alla fine della loro relazione, è diventato uno stalker nei suoi confronti. La showgirl 46enne ha rivelato in un’intervista al settimanale Spy nuovi particolari di quanto vissuto: “Sono finita in un vortice psicologico di terrore, poi è ...

