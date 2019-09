Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 5 settembre 2019) Giuseppe Aloisi L'Stanislaw Nowak stronca ilgiallorosso e difende chi, in Italia, stava tutelando i confini. L'alto ecclesiastico si è detto preoccupato per il neo marxismo e per l'immigrazione senzallo Pure in Polonia si sono accorti che in Italia qualcosa non va. Chiedere all'Stanislaw Nowak cosa sta accadendo politicamente nel Belpaese, per esempio, equivale a farsi rispondere che èun "". La Chiesa polacca si sta distinguendo per conservatorismo, ma il giudizio dell'uomoa Jeziorzany nel 1935 esula dagli affari ecclesiastici: è centrato sul nuovo esecutivo guidato dal professor Giuseppe Conte. "Unmarxista - ha detto l'alto consacrato, facendo capire come la pensa sul nascente accordo tra Partito Democratico e MoVimento 5 Stelle - non è mai il male minore. Ho l’impressione - ha aggiunto ...

