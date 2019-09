Arcadia Earth | la mostra immersiva su come stiamo distruggendo il pianeta

Fonte : wired

(Di giovedì 5 settembre 2019) Meduse fatte di rifiuti di plastica. Una grotta di sacchetti. Realtà aumentata. A New York ha aperto, il 30 agosto,dedicata agli effetti nefasti che l’uomo ha sulla natura e sul nostro. Ideata dall’artista italiano Valentino Vettori, laè composta da quindici stanze con installazioni a misura d’uomo che puntano i riflettori sui tanti temi ambientali caldi: la pesca eccessiva, l’inquinamento da plastica, lo spreco alimentare, la deforestazione e i cambiamenti climatici. Laa New York (foto:) Per creare i diversi scenari sono stati usati materiali riciclati o riutilizzabili. Nella stanza dedicata agli oceani, per esempio, pendono dal soffitto meduse fatte di rifiuti di plastica (quelli che troviamo sulle spiagge): secondo gli esperti, infatti, le meduse potrebbero ...