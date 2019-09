Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 5 settembre 2019) Nella sola giornata di martedì un numero record di ben ventuno società dei settori più diversi - tutte però caratterizzate da elevati rating - hanno portato sul mercatoper complessivi 27 miliardi di dollari

Italia_Notizie : Apple e Disney guidano il nuovo boom di emissioni obbligazionarie aziendali - fisco24_info : Apple e Disney guidano il nuovo boom di emissioni obbligazionarie aziendali: Nella sola giornata di martedì un nume… - gb2152 : RT @The_DisWorld: Check Out the Apple Pie Bombolato at Vivoli il Gelato at #DisneySprings #WaltDisneyWorld #DisneyWorld #WDW #DisneyDining… -