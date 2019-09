Appena nato il governo giallorosso bullizza Salvini sull' immigrazione

Mamma posta sui social la fattura delle spese pagate all’ospedale dopo aver partorito - ha pagato anche per abbracciare il figlio Appena nato : Una Mamma americana ha postato sui social, perché sconvolta, la fattura di quello che ha dovuto pagare all’ospedale per aver partorito. L’importo totale è molto alto ma lei non discute nulla tranne una voce: 39,35 dollari per poter abbracciare il bambino. La donna che ha pagato più di 3.000 dollari per il parto cesareo e 61,96 per la “consulenza all’allattamento” non ha avuto nulla da ridire ma, quando è arrivata alla voce “skin to skin“, ...

Carabiniere ucciso - il post della polizia americana per Mario Cerciello Rega : «Era Appena tornato dal viaggio di nozze» : Il vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega è morto mentre era in servizio per mano di due americani e la polizia della California ha scelto di rendergli omaggio con un post su...

Uomini e Donne - Rosa Perrotta è mamma da poco e per il figlio Appena nato ha deciso così : Rosa Perrotta, mamma da pochi giorni, vuole condividere questa fase della sua vita con i follower, che anche durante la gravidanza non le hanno mai fatto mancare l’affetto. “Mi mandano regali a casa…Sento che mi seguono come persona vera e sincera, non come personaggio”, ha detto la ex tronista di Uomini e Donne al settimanale Chi, che l’ha incontrata poco dopo il parto. Domenico – questo il nome scelto per il figlio avuto dal compagno Pietro ...

Una famiglia di youtuber ha messo in vendita la bambola del figlio Appena nato : The Ingham Family, famiglia di youtuber, venderà 250 esemplari in tiratura limitata di una bambola iper realistica del loro figlio neonato Jace (fonte: Mary Shortle shop) Una famiglia di youtuber del Regno Unito ha deciso di vendere una bambola con le fattezze del loro figlio appena nato in modo che, per sole 279 sterline, i loro follower possano coccolare realmente l’ultimo arrivato nella casa dei loro beniamini. The Ingham Family è un ...

Egan Bernal - “La Bestia” – La favola del talento colombiano nato lo stesso giorno di Pantani : vince il Tour de France ad Appena 22 anni [FOTO] : Un campione col ciclismo nel destino: nato nello stesso giorno di Pantani e con Nibali come idolo, Egan Bernal celebra a Val Thorens la sua prima vittoria al Tour de France Manca ancora la passerella finale, quella di domani sugli Champs Elysèes, ma la festa del Tour de France è tutta nella penultima tappa dell’edizione 2019. Gli italiani esplodono di gioia per la vittoria di vincenzo Nibali a Val Thorens, ma gli applausi sono tutti ...

Carabiniere ucciso - Mario aiutava malati e clochard : era Appena tornato dalla luna di miele in Madagascar : Mario era un uomo dal cuore d'oro. Sembra che tutti si siano messi d'accordo nel pronunciare questa frase, anche persone che non si conoscono tra loro. Lo ripetono come un mantra i suoi...