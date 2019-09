Appello per la manifestazione dell’ospedale San Pio di Castellaneta del 6 settembre 2019

Psg - Neymar non si rassegna : Appello alla Fifa per tornare al Barcellona : La speranza è l'ultima a morire. È quanto deve aver pensato Neymar, che, nonostante la chiusura della finestra di mercato estiva, non si è rassegnato all'idea di lasciare il Psg per ritornare al Barcellona, la squadra che lo ha consacrato nella ribalta internazionale. La stella brasiliana è impazien

Giuseppe Conte - l'Appello disperato agli elettori M5s : "Non votatemi contro". E attacca Di Maio e Salvini : "I cittadini chiedono di non distrarci". Giuseppe Conte esordisce così nel suo "discorso alla nazione", il video da Palazzo Chigi pubblicato in diretta su Facebook per chiedere ufficialmente il sostegno degli elettori del M5s, che nelle prossime ore voteranno sulla piattaforma Rousseau per dire sì o

Migranti : Appello Orlando a Conte 'intervenga per fare cessare torture e sequestri persone' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - "Rivolgo un forte appello al presidente Giuseppe Conte perché intervenga per far cessare queste torture e questi sequestri di persona che ci fanno vergognare di essere italiani". E' quanto scrive su Twitter il sindaco di Palermo Leoluca Orlando parlando del caso Eleonor

Migranti : Appello Orlando a Conte ‘intervenga per fare cessare torture e sequestri persone’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – “Rivolgo un forte appello al presidente Giuseppe Conte perché intervenga per far cessare queste torture e questi sequestri di persona che ci fanno vergognare di essere italiani”. E’ quanto scrive su Twitter il sindaco di Palermo Leoluca Orlando parlando del caso Eleonore, la nave che sta facendo rotta verso Pozzallo dopo avere forzato il divieto di ingresso. L'articolo Migranti: appello ...

Hong Kong - Appello a sciopero generale : 04.11 A Hong Kong non si fermano le proteste contro la Cina. Oggi nuove tensioni e appelli a uno sciopero generale e a un boicottaggio dei corsi universitari, ripresi dopo la pausa estiva. Stamani i manifestatnti hanno seminato il caos in treni e metropolitane nell' orario di punta. Ieri centinaia di persone, per protesta, hanno occupato per ore l'aeroporto internazionale,lanciando bombe molotov e pietre, e hanno bruciato una bandiara cinese. ...

M5s e Pd da Conte - "passi avanti per il programma" | Da Grillo Appello alla base Dem : "E' un'occasione unica" : Il faccia a faccia in programma alle 9.30 è stato spostato di qualche ora. Il premier incaricato poco dopo le 10 è salito al Quirinale ed è rientrato a Palazzo Chigi dopo due ore

M5s e Pd da Conte - "passi avanti per il programma" | Da Grillo Appello alla base Dem : "E' un'occaisone unica" : Il faccia a faccia in programma alle 9.30 è stato spostato di qualche ora. Il premier incaricato poco dopo le 10 è salito al Quirinale ed è rientrato a Palazzo Chigi dopo due ore

Riapre la caccia - l’Appello del Wwf Calabria : “Fauna in pericolo” : Riapre la caccia e il Wwf Calabria lancia un appello, “la fauna è in pericolo, occorre tutelarla”. Di seguito il comunicato stampa delle O.A. del WWF in Calabria: “Se fosse possibile, la Legge 157 del 1992 sulla “Tutela della fauna selvatica e la disciplina dell’esercizio venatorio” in Calabria dovrebbe essere ribattezzata “legge per la tutela della caccia a discapito della fauna selvatica”. Finché dura. Non che in passato ...

Scomparsi a Piacenza - le ricerche proseguono per il sesto giorno. L’Appello del padre di Massimo Sebastiani : Continuano le ricerche in provincia di Piacenza di Massimo Sebastiani ed Elisa Pomarelli, la coppia di amici di 45 e 28 anni scomparsa da quasi una settimana. Una vicenda sulla quale la procura di Piacenza ha aperto un fascicolo per sequestro di persona. Sul fronte delle indagini, condotte dai carabinieri, sono tante le segnalazioni e le testimonianze che continuano a giungere da parte della gente. Il titolare dell’area di servizio di Carpaneto ...

Microplastiche - Appello Oms "Vogliamo saperne di più"/ Sono nell'acqua che beviamo : Microplastiche, appello dell'Oms: "Vogliamo saperne di più". Sono presenti nelle acque che beviamo, sia in bottiglia che da sorgente

Independent : l’Appello dei deputati alla Lega per salvare il Bury : Il Bury, squadra inglese che avrebbe dovuto militare in terza divisione, ora League One, è stato espulso dalla Football League per problemi finanziari cui il club non è riuscito a porre rimedio, nonostante il tentativo di cessione. Ora, a quanto riporta l’Independent alcuni deputati di Bury hanno fatto appello a EFL, la Lega che sovrintende ai campionati dalla seconda alla quarta divisione, per salvare il club Il Bury è diventato il primo ...

Anna Tatangelo al mare fa impazzire il web - poi l’Appello ai fan : «Per favore…» : Anna Tatangelo più sexy che mai: felice e sorridente, la cantante ciociara si gode giorni di relax al mare, tra spiagge e giri in barca. L’ultima foto postata su Instagram ha fatto impazzire i tanti fan della 32enne compagna di Gigi D’Alessio. Tra complimenti sinceri e battute un po’ spinte, lo scatto di Anna Tatangelo in barca ha conquistato tutti. Rispondendo alla domanda di una follower, però, la cantante ha deciso di chiedere un favore ai ...

Anna Tatangelo al mare fa impazzire il web - poi l’Appello ai fan : «Per favore…» : Anna Tatangelo più sexy che mai: felice e sorridente, la cantante ciociara si gode giorni di relax al mare, tra spiagge e giri in barca. L’ultima foto postata su Instagram ha fatto impazzire i tanti fan della 32enne compagna di Gigi D’Alessio. Tra complimenti sinceri e battute un po’ spinte, lo scatto di Anna Tatangelo in barca ha conquistato tutti. Rispondendo alla domanda di una follower, però, la cantante ha deciso di ...

Anna Tatangelo al mare fa impazzire il web - poi l'Appello ai fan : «Per favore...» : Anna Tatangelo più sexy che mai: felice e sorridente, la cantante ciociara si gode giorni di relax al mare, tra spiagge e giri in barca. L'ultima foto postata su Instagram ha fatto...