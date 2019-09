Antifascismo | investimenti e turismo | Franceschini rilancia

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 6 settembre 2019) Valori dell'e rispetto delle diversita' per non trasformare le paure in odio. Sembra un vero 'Manifesto' politico quello con cui il neo ministro dei Beni culturali e del, Dario, ha voluto inaugurare il nuovo corso del ministero che ha gia' ricoperto in passato - dal 2014 al 2018 - nei governi guidati da Matteo Renzi prima e Paolo Gentiloni dopo. Sottolineatura non da poco, con la scelta di ripartire dal Museo della Liberazione di via Tasso a Roma: stesso luogo simbolico per "non smarrire la memoria in un tempo in cui si vedono molti elementi pericolosi" ha sottolineato, perche' "si mettono in discussione i valori costitutivi della nostra Costituzione, i valori dell'accoglienza, del rispetto e della solidarieta'". Stesso museo dove aveva inaugurato la sua prima stagione da ministro della cultura 5 anni fa. E che oggi sceglie con la volonta' di ...

