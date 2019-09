Anticipazioni Temptation Island Vip | Fidanzato Scavalca il Recinto!

Temptation Island Vip Anticipazioni : chi è il “Sergente di ferro” : Temptation Island Vip anticipazioni: nel villaggio c’è un “Sergente di ferro”, ecco chi è e che cosa ha fatto Temptation Island Vip scalda i motori. Lunedì 9 settembre sbarcherà in prima serata su Canale 5. Nel frattempo le riprese sono già in corso e le pillole fatte trapelare dalla redazione del programma cercano di mettere […] L'articolo Temptation Island Vip anticipazioni: chi è il “Sergente di ferro” ...

Temptation Island Vip Anticipazioni : Anna Pettinelli critica i single : Anna Pettinelli di Temptation Island Vip sgrida i tentatori: è caos Lunedì prossimo inizierà Temptation Island Vip 2019. E, inutile negarlo, i telespettatori non hanno nascosto di essere curiosissimi di vedere la coppia formata da Anna Pettinelli e Stefano Andrea Macchi, soprattutto per il caratterino fumantino di lei. Caratterino che, in base al video inerente alle anticipazioni di Temptation Island Vip pubblicato poco fa su Witty Tv, si è già ...

Temptation Island Vip 2019 : data - coppie - conduttore e tutte le Anticipazioni : Al via lunedì 9 settembre, in prima serata, su Canale 5, il reality show delle tentazioni "vip" prodotto da Maria De...

Temptation Island VIP 2019 Anticipazioni : Ciro Petrone invade il villaggio delle fidanzate (VIDEO) : Spunta un clamoroso colpo di scena fra le anticipazioni di Temptation Island VIP in onda a partire da lunedì prossimo, 9 settembre alle 21:30 su Canale 5. Ciro Petrone, tra i concorrenti più curiosi di questa edizione, ha portato la sua fidanzata Federica Caputo per testare il loro amore nel viaggio dei sentimenti ma un video pubblicato sul profilo Instagram della trasmissione svela un improvviso sviluppo nell'esperienza dell'attore ...

Anticipazioni Temptation 1^ puntata : Ciro Petrone fugge dal resort per raggiungere Federica : È un'anticipazione molto interessante quella che è stata data questo pomeriggio sulla prima puntata di Temptation Island Vip. Sul profilo Instagram ufficiale del reality, infatti, è stato pubblicato un video nel quale si vede Ciro Petrone eludere i controlli della redazione per amore della fidanzata Federica: il filmato si interrompe prima che si sappia se i due ragazzi si sono riabbracciati oppure no. Ciro Petrone: la fuga dal villaggio ...

Anticipazioni Temptation Vip 2 : la Caldonazzo si diverte con il tentatore Michele Loprieno : Le registrazioni della 2^ edizione di Temptation Island Vip sono iniziate lo scorso 24 agosto e già sulle pagine ufficiali del programma sono apparsi alcuni video che mostrano come alcune delle coppie siano già in crisi. Un video, in particolare, mostra la showgirl Nathalie Caldonazzo mentre balla e si diverte con uno dei single del villaggio, scatenando di contro la reazione arrabbiata del fidanzato Andrea Ippoliti. Nelle ultime ore, intanto, è ...

Anticipazioni Temptation Island Vip 1^ puntata : la data d'inizio fissata al 9 settembre : Cresce l'attesa per la messa in onda della 2^ edizione di Temptation Island Vip, il docu-reality sulle tentazioni di Canale 5, che tornerà in onda dopo il successo dello scorso anno. Al timone della trasmissione, però, non ci sarà più Simona Ventura, bensì la new entry Alessia Marcuzzi, che in queste ore si trova in Sardegna, con tutte le coppie protagoniste del programma, per le riprese ufficiali. Intanto, però, è stata svelata la data della ...

Temptation Island Vip 2019 : data - coppie - conduttore e tutte le Anticipazioni : Al via lunedì 9 settembre, in prima serata, su Canale 5, il reality show delle tentazioni "vip" prodotto da Maria De...

Temptation Island Vip Anticipazioni : Nathaly Caldonazzo si lascia andare con il cavaliere Michele Loprieno : Andrea Ippoliti reagisce male al ballo scatenato della sua fidanzata con l'ex cavaliere del trono over.

Temptation Island Vip 2019 : data - coppie - conduttore e tutte le Anticipazioni : Tutto pronto per il reality show delle tentazioni "vip" prodotto da Maria De Filippi, in onda in autunno su Canale 5. Ecco...

Temptation Island VIP 2019 Anticipazioni - la reazione di Andrea Ippoliti al video di Nathaly Caldonazzo (VIDEO) : Proseguono le anticipazioni-pillole di un'edizione di Temptation Island VIP (la seconda) che riserverà nuovi colpi di scena. Fra le coppie già in acque agitate ancor prima di iniziare il viaggio nei sentimenti c'è quella formata da Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, i due con "Problemi da risolvere" avranno nodi da sciogliere anche nel reality show di Canale 5. Temptation Island Vip 2019, ...

Temptation Vip - Anticipazioni : le registrazioni sono cominciate e tre coppie sono già in crisi : Tutte le anticipazioni dalla Sardegna. La trasmissione va in onda tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre

Temptation Island Vip 2019 Anticipazioni : Serena Enardu vicina al single Ale (video) : A pochi giorni dalla partecipazione di 'Temptation Island Vip', Serena Enardu sembra aver trovato una forte complicità con il single Ale, a cui ha dato voti molto alti durante la sfilata. Durante una conversazione, in spiaggia, l'ex tronista di 'Uomini e Donne', ha confessato che "Voglio liberarmi di tutti questi blocchi che ho. Io sto bene. Trovare una compatibilità anche a livello empatico, non è facile da trovare". Questo discorso culmina ...

Anticipazioni Temptation Island Vip : Serena Enardu attratta dal single Alessandro : È cominciata l'avventura per le sei coppie protagoniste di Temptation Island Vip all'interno del villaggio delle tentazioni. Quest'anno al timone della 2^ edizione del docu-reality Mediaset troveremo la vulcanica Alessia Marcuzzi, che in questi giorni si è già trovata a fare i conti con le prime crisi che stanno affrontando alcune delle coppie in gara. Tra i protagonisti di quest'anno vi sono anche Serena Enardu e il suo compagno Pago, i quali ...