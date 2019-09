Anticipazioni Grey' s Anatomy 16 | Jo Wilson uscirà dal reparto psichiatrico

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 5 settembre 2019) A meno di un mese dal debutto americano, la trama della sedicesima stagione di's, il Medical-Drama nato dal genio di Shonda Rhimes, inizia a prendere gradualmente forma. Gli attori sono infatti tornati sul set circa due settimane fa e da quel momento gli spoiler e lenon hanno smesso di invadere il web. Proprio in queste ore, inoltre, il sito web TvLine ha diffuso in rete la prima foto promozionale della stagione che ritrae Alex Karev e Richard Webber discutere nell'abitazione del bel chirurgo pediatrico. Se però il destino dei due medici, recentemente licenziati da Miranda Bailey, rimane avvolto nel mistero, la shoowrunner della serie ha offerto qualche interessante spoiler riguardante Jo. La borsista, dopo aver scoperto la tragica verità sul suo concepimento, è caduta in uno stato di profonda depressione che l'ha costretta, nel corso del finale di ...

