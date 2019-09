Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2019) Con alcune gocce messe sotto la lingua sarà possibile vaccinarsi contro le: lo rivela uno studio ad opera dall’Università della Carolina del Nord che ha realizzato uncomposto da una minuscola quantità di proteine diliquefatte che permette di proteggersi da gravi reazionirgiche causate dcontaminazioni. Secondo Edwin Kim, ricercatore che ha condotto lo studio, circa 100 mg di proteina dipossono scatenare una grave reazionergica, ed è questa la quantità che si stima possa essere nei prodotti che vengono realizzati “in un’azienda che lavora le”, pur senza avere questo ingrediente all’interno. Questo ritrovato non sara’, prosegue ancora il ricercatore, il lasciapassare per poter “mangiare burro di”, ma per tenere le persone “al sicuro dpiccole esposizioni nascoste ...

