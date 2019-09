Alitalia | verso una nuova proroga del termine per l’offerta Fs-Delta-Atlantia

Paura nei cieli egiziani : dopo British Airways e Lufthansa anche i piloti Alitalia non vogliono volare verso il Cairo : E’ ancora allarme terrorismo sulle rotte aeree da e verso il Cairo . British Airways ha confermato lo stop di tutti i suoi collegamenti con la capitale egiziana per una settimana. Lufthansa , che ieri aveva seguito a stretto giro la compagnia britannica, ha limitato a un solo giorno la misura cautelare motivata da generiche “precauzioni di sicurezza“. Se oggi anche l’Associazione Nazionale piloti ha fatto richiesta ad ...

Alitalia verso maggioranza pubblica con Ferrovie e MEF : Il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio e il Premier Giuseppe Conte hanno incontrato i sindacati del settore trasporti, preoccupati per la situazione di Alitalia e hanno detto che la soluzione e molto vicina e che "probabilmente la prossima settimana si chiude". In realtà si deve chiudere. Il 15 luglio infatti (ossia lunedì prossimo) scade il termine per presentare la cordata che si deve occupare del rilancio di Alitalia .Secondo ...

Mise - Fs e Mediobanca in pressingAtlantia verso l'ingresso in Alitalia : Si alza il pressing. Il governo, con il Mise in prima fila, ma anche Ferrovie dello Stato, sono in forte pressing su Atlantia dei Benetton per entrare nella partita per il salvataggio di Alitalia Segui su affaritaliani.it