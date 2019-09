Alessandra Mastronardi eletta Goodwill Ambassador Unicef Italia a Venezia 76 «Sarò in

Alessandra Mastronardi eletta Good Will Ambassador Unicef Italia a Venezia 76 «Sarò in Libano a fine settembre» : Alessandra Mastronardi nominata GoodWill Ambassador Unicef Italia a Venezia 76 Intervista e servizio a cura di Alberto Fuschi Questa ...

Alessandra Mastronardi al top a Venezia ma esagera col camicione. Ferragni in shorts : Alessandra Mastronardi, madrina della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, è meravigliosa mentre viene nominata ambasciatrice dell’Unicef. Durante l’evento organizzato all’Hotel Excelsior del Lido, all’attrice napoletana è stato conferito il titolo di Goodwill Ambassador. Alessandra, impeccabile, si è presentata con un abito lungo, verde acido, a fantasia, firmato Valentino. Un look bon ton, perfetto per ...

Mostra del Cinema di Venezia - le pagelle ai look sul red carpet : Alessandra Mastronardi icona di eleganza - Achille Lauro duca barocco – FOTO : La madrina della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, Alessandra Mastronardi, è senza dubbio la più elegante e meglio vestita di quest’anno. Sempre impeccabile, raffinata e mai sopra le righe, sensuale ma non per questo volgare, la giovane attrice amatissima dal pubblico di Rai 1 per il suo ruolo da protagonista in molte fiction (fra cui L’Allieva). Da Armani a Etro fino a Elie Saab, gli stilisti che ...

Alessandra Mastronardi a Venezia non ha rivali : batte Smutniak e Ferragni : Alessandra Mastronardi, madrina della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, sbaraglia tutte. L’attrice napoletana non ha rivali al Lido, né la raffinata Kasia Smutniak, né l’elegantissima Chiara Ferragni. Alessandra le batte tutte per originalità e raffinatezza, passando dai pantaloni e shorts per il giorno ad abiti principeschi per la sera, che non mancano di un pizzico di ironia, come il vestito-Batman di Gucci. Sul red carpet la ...

“Sei pazzesca!”. Alessandra Mastronardi a Venezia è una bomba. Tutti senza parole : un abito magnifico : Elegante, sorridente e discreta: Alessandra Mastronardi sta facendo il pieno di consensi al Festival di Venezia. La madrina di quest’anno, col suo fascino romantico e lo sguardo da bambina, ammalia Tutti sul red carpet con i suoi look vari ma sempre riusciti. Alessandra Mastronardi sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Un momento magico, visto l’eleganza e la bellezza dell’attrice romana. \\ Dopo l’abito principesco del red ...

Chiara Ferragni a Venezia : shorts in pelle e bacio. Alessandra Mastronardi imbattibile : Chiara Ferragni è arrivata alla 76esima Mostra del Cinema di Venezia insieme a Fedez. La fashion blogger più famosa d’Italia non delude e sbarca al Lido con una mise super griffata, come si conviene a lei. La bella Chiara si presenta con una maglia marinara, a righe orizzontali nere e bianche, con la scritta personalizzata J’ADIOR Venezia, che gioca col famoso slogan del marchio francese. Dior firma anche la borsa, le scarpe e gli ...

L’Allieva 3 sarà l’ultima stagione? Le parole di Alessandra Mastronardi : L’Allieva 3 ultime puntate: le news da Alessandra Mastronardi Anche Alessandra Mastronardi ha confermato la notizia delle ultime settimane: L’Allieva 3 si farà! La fortunata fiction Rai tratta dai romanzi di Alessia Gazzola avrà nuove puntate che andranno in onda nel 2020. Ma, con tutta probabilità, la terza stagione sarà quella conclusiva, l’ultima che vedrà […] L'articolo L’Allieva 3 sarà l’ultima stagione? ...

Alessandra Mastronardi a Venezia col maxi abito a pois : rivincita su Caterina Balivo : Alessandra Mastronardi, madrina della 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, conquista il Lido con un nuovo look. L’attrice 33enne apre la seconda settimana della kermesse con un maxi abito a pois che, come ha scritto Enzo Miccio a Cristina Parodi, è sinonimo di eleganza. La bella Alessandra opta per un vestito leggero, blu scuro a puntini bianchi, che arriva alle caviglie con cinturone di pelle coordinato alla borsa. Il look ...

Alessandra Mastronardi conquista tutti Venezia. Ma questa volta il dettaglio non passa inosservato : L’attrice napoletana riesce a mettere in ombra star internazionali e stupende come Kristen Stewart e Scarlett Johansson. E si aggiudica lo scettro della più chic, battendo perfino la splendida Monica Bellucci. È stata Alessandra Mastronardi, la madrina della Mostra del Cinema di Venezia 76, a dare il via ufficiale al red carpet nella giornata inaugurale. Toccherà alla 33enne attrice condurre tra meno di un’ora la cerimonia di apertura. Sul red ...

Alessandra Mastronardi a Venezia si supera e batte Monica Bellucci : Alessandra Mastronardi, madrina della 76esima Mostra del Cinema di Venezia, non ha rivali. L’attrice napoletana riesce a mettere in ombra star internazionali e stupende come Kristen Stewart e Scarlett Johansson. E si aggiudica lo scettro della più chic, battendo perfino la splendida Monica Bellucci. L’attrice umbra, 55 anni il prossimo 30 settembre, è sempre incantevole. Ma questa volta è apparsa sottotono, presentandosi a Venezia ...

Venezia 76 - Alessandra Mastronardi nuova Goodwill Ambassador dell’Unicef : Alessandra Mastronardi sarà eletta nuova Goodwill Ambassador dell'Unicef a Venezia 76 Alessandra Mastronardi in Sierra Leone per UNICEF nel 2012 (ph. Pizzi) Da madrina della ...

