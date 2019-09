Al via il Conte bis | il capo del governo giura al Quirinale Le ministre scelgono il nero

via al governo - il Conte-bis ha giurato. Commissario Ue - candidato Gentiloni. Oggi il cdm : governo, via al Conte bis: alle 10.07 Giuseppe Conte ha di nuovo giurato davanti al presidente Sergio Matterella al Quirinale. Poi è stato il turno dei ministri, visibilmente molto emozionati,...

Al via il Conte Bis e scompare la riforma sugli affidi : Costanza Tosi Nei 29 punti del governo giallorosso cancellata la riforma dell'affido "Presto, sia io che il ministro Bonafede, saremo a Bibbiano perché il ministro illustrerà la squadra speciale che si occupa di tutela dei minori. È veramente vergognoso il silenzio del Pd, Renzi dice che gli faccio schifo, a me fa schifo il loro silenzio sul caso Bibbiano". Così recitava l’allora vice premier Luigi Di Maio parlando, a Napoli, il 23 ...

Governo - diretta : via al governo - il Conte-bis ha giurato. Stasera primo cdm. Timmermans : «Un bene per l'Ue» : governo, via al Conte bis: alle 10.07 Giuseppe Conte ha di nuovo giurato davanti al presidente Sergio Matterella al Quirinale. Poi è stato il turno dei nuovi ministri, visibilmente molto...

Al via il Conte bis - Matteo Salvini non è più ministro degli Interni : Dopo il giuramento nelle mani di Mattarella il nuovo esecutivo giallo rosso entra ufficialmente in carica. Questo significa automaticamente che decadono i ministri del precedente governo Lega-M5s. Matteo Salvini fa le valigie al Viminale ma non starà solo a guardare: "Contro questo governo faremo opposizione in Parlamento e in Italia dove siamo maggioranza con i nostri sindaci e governatori".Continua a leggere

Governo Conte bis - oggi il premier al Quirinale : al via tavolo finale sul programma con Pd - M5S e Leu : È partita stamani a Palazzo Chigi la riunione del tavolo finale sul programma di Governo con Giuseppe Conte. Alla riunione partecipano i capigruppo alla Camera ed al Senato di M5S, Partito...

Rousseau : via libera al Conte bis con il 79% - nasce il governo giallorosso : A sorpresa è un plebiscito per il matrimonio giallorosso. I grillini hanno dato il loro parere sulla piattaforma Rousseau sul

Su Rousseau via libera a Conte bis : 19.25 Via libera al governo Conte bis dagli iscritti del Movimento cinque stelle al termine della votazione sulla piattaforma Rousseau.I sì sono stati 63.146 (79,3% dei voti), i no 16.488 (20,7%).

Diretta Governo Conte 2 - al via Rousseau-day : cenni d'intesa Di Maio-Zingaretti : A partire da oggi il nostro Paese entrerà nel vivo della formazione del nuovo Governo: il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte entro domani dovrebbe avere pronto la squadra di Ministri che comporrà il nascente Esecutivo. A partire dalle ore 18.00 è previsto l'esito del voto al quale saranno chiamati gli iscritti al Movimento 5 Stelle: la piattaforma Rousseau, che acquisirà in tempo reale le preferenze del gruppo politico, darà il ...