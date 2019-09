Al Colle con la famiglia   Il giuramento “normale”  del nuovo governo Conte

Nuovi Assassin’s Creed su Switch con la Rebel Collection : uscita e trailer : Assassin's Creed su Switch è un sogno che "mamma" Ubisoft ha già reso realtà da qualche tempo. Tutti i fan degli Assassini più popolari dell'universo videoludico posso infatti acquistare Assassin's Creed 3 Remastered sulla console ibrida di Nintendo, disponibile dallo scorso mese di maggio. Un progetto, questo, che comunque non rimarrà isolato, come svelato dal colosso di Kyoto nel corso del suo Direct settembrino. Oltre ad aver confermato ...

Luigi Di Maio - il giuramento al Colle : sguardi di fuoco con Giuseppe Conte - la conferma del violento litigio : Un video che dice tutto. Che svela tutto. Anzi, che conferma tutto. Questa mattina, giovedì 5 settembre, ci siamo svegliati e abbiamo letto innumerevoli retroscena di stampa che ci davano conto della furibonda lite della vigilia tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Uno scontro durissi

Dario Franceschini strappa un ministero - gioia incontenibile al Colle : come si mostra al Giuramento : Il campionissimo delle poltrone, ovvero Dario Franceschini, colui il quale una nomina o uno scranno lo trova sempre - ma proprio sempre -, il trasformista in grado di cambiare corrente e pensiero appena fiuta il vento del 'cambiamento', non riesce a trattenere la gioia. Già, anche in questo caso ha

Governo - diretta : Conte al Colle - nasce il nuovo governo. Esteri a Di Maio - Economia a Gualtieri. Domani il giuramento alle 10 : Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dove ha sciolto la riserva e accettato di formare il Governo. C'è ora attesa per...

GOVERNO CONTE-2 - PREMIER ATTESO AL Colle/ Giuramento Ministri M5s-Pd : resta nodo LeU : Conte ATTESO al COLLE per nascita GOVERNO Pd-M5s: resta il 'nodo' LeU, poi il Giuramento dei Ministri forse già nel pomeriggio. Programmi e nomi

Governo Conte 2 - terminato il tavolo con i capigruppo. Delrio : “Lavoro su programma finito. Squadra ministri? Parlato di rinnovamento - non ci sarò”. Oggi il premier al Colle per sciogliere la riserva – DIRETTA : Il nuovo Governo arriva 27 giorni dopo la fine del vecchio. Oggi infatti Giuseppe Conte salirà al Quirinale per sciogliere la riserva con la quale aveva accettato l’incarico da Sergio Mattarella. Solo l’8 agosto scorso, e quindi meno di quattro settimane fa, il comunicato della Lega annunciava la fine del primo esecutivo presieduto dall’avvocato pugliese. Adesso invece, il Conte due, sostenuto da M5s e Pd, sta per nascere. Il ...

Slitta salita al Colle. Nodo sottosegretario alla presidenza del Consiglio : Al Quirinale ancora non hanno avuto comunicazioni sull’orario in cui il premier incaricato Giuseppe Conte salirà al Colle con la lista dei ministri per sciogliere la riserva. Di certo non questa mattina.Eppure :econdo i più ottimisti, l’incontro si sarebbe dovuto svolgere proprio in queste ore. E in questa corsa contro il tempo, già nel pomeriggio ci sarebbe dovuto essere il giuramento della nuova squadra di ...

Conte incontra M5s - Pd e Leu per chiudere sul programma. In mattinata prevista salita al Colle : Parte alle 9 a Palazzo Chigi la riunione del tavolo finale sul programma di governo con Giuseppe Conte. Alla riunione partecipano i capigruppo alla Camera e al Senato di Movimento 5 stelle, Partito democratico e Leu.Dopo l’esito positivo del voto su Rousseau della base del M5s, che ha dato il via libera definito alla nascita dell’esecutivo giallo-rosso, nella mattinata di oggi è prevista anche la salita al Colle di Giuseppe ...

Conte pronto a salire al Colle : ecco la (probabile) squadra di ministri : Il premier incaricato ha la notte per comporre la lista dei ministri che a ore dovrebbe portare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’obiettivo di giurare tra mercoledì sera e giovedì per poi presentarsi alle Camere nel weekend o a inizio settimana

Il 9 settembre l’udienza al Collegio di Garanzia contro i ricorsi per le iscrizioni : E’ stata fissata per il 9 settembre la prossima sessione di udienze del Collegio di Garanzia per discutere: il ricorso presentato alla A.S.D. Scuola CALCIO Astigiana contro il Comitato Regionale Piemonte – Val D’Aosta della FIGC LND per l’annullamento della delibera di mancata disamina della domanda di ammissione ai Tornei/Campionati Regionali under 14, 15, 16, 17; il ricorso presentato dalla societa’ A.D.C. ...