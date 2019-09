Agricoltura | ok Ue a riconversione agrumeti | Bandiera ' inizio stagione sinergia

ilSicilia : Commissione UE #Agricoltura: ok all'emendamento proposto dall'eurodeputato di Forza Italia, Giuseppe Milazzo. ???? ????… - ugozagarella : UE, Commissione Agricoltura, passa emendamento di Milazzo (FI-PPE) sui finanziamenti per riconversione agrumeti e u… - Mr_Ribbo : Io #Civati come Ministro ce lo vedrei. Magari all'Ambiente, con deleghe a infrastrutture, agricoltura, sviluppo eco… -

(Di giovedì 5 settembre 2019) Palermo, 5 set. (AdnKronos) - La Sicilia accoglie con favore il via libera della commissionedi Bruxelles all'emendamento, presentato dall'eurodeputato di FI Giuseppe Milazzo, che prevede un piano di finanziamento per supportare i costi dideglie uliveti siciliani

“Virus come la Tristeza per le arance, il Mal secco per i limoni, la Tuta absoluta per i pomodori colpiscono la nostra agricoltura mettendo in ginocchio il comparto ...