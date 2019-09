Agguato a Mondragone | 29enne scarcerato e subito ammazzato

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 5 settembre 2019) Giorgia Baroncini Sembra che l'omicidio delsia da collocare nell'ambito delle faide tra gruppi che si contendono le piazze di spaccio di droga cittadine È stato ucciso a colpi di pistola nel rione San Nicola a, nel Casertano. Ferdinando Longobardi era tornato da poco in libertà dopo 12 anni di carcere. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l'omicidio delsia da collocare nell'ambito delle faide tra gruppi che, come spiega il Messaggero, si contendono le piazze di spaccio di droga a. Longobardi era statolo scorso dicembre. Ieri notte l'omicidio, avvenuto con modalità tipiche della camorra. Per fare luce su quanto accaduto, le forze dell'ordine hanno acquisto le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. sono ora in corso le indagini per ricostruire tutte le fasi dell'omicidio e dare un volto ai responsabili. ...

