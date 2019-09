A Venezia colpisce al cuore Gloria Mundi | il nostro presente secondo il

Venezia : "Ad Astra" non colpisce e il problema non è Brad Pitt - : Serena Nannelli Il film di fantascienza in concorso a Venezia scorre senza veri picchi emotivi, restando in ostaggio della similitudine tra le profondità spaziali e quelle interiori. "Ad Astra" di James Gray, il film in concorso di cui è protagonista Brad Pitt, era uno dei titoli più attesi alla Mostra del Cinema di Venezia di quest'anno. L'entusiasmo riservato al divo hollywoodiano sbarcato al Lido non è lo stesso generato dalla ...