10 serie TV anni ’80 da riscoprire ancora oggi | da Miami Vice ad Arnold

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 5 settembre 2019) I tagli di capelli, l'abbigliamento, la musica… Che gli'80 siano stati a dir poco eccentrici e talvolta un tantino sconvolgenti lo dimostra ogni aspetto delle mode del tempo. Eppure la nostalgia per quel pazzo decennio non si è mai davvero placata. In quel periodo l'influenza degli Stati Uniti e della sua cultura popolare si è espansa fino al Vecchio continente, e il successo smisurato delletv'80 – proposte e ripropostefino alla nausea – ne è un'indubbia conferma. Riscopriamone dieci, per ricordareuna volta cosa c'era di tanto speciale in quei vecchi telefilm'80.Andata in onda in Italia tra il 1986 e il 1992,è diventata ben presto una delletv americane'80 più rappresentative del decennio. Don Johnson e Philip Michael Thomas hanno interpretato i ruoli di Sonny Crockett e Rico Tubbs, due detective ...

CorSport : #Amarcord #Totti, 25 anni fa il primo gol con la #Roma ?? - LRVicenza : Vicentino, oltre 300 presenze in Serie A, torna a vestire la maglia biancorossa della sua terra dopo 11 anni. Dobbi… - Gazzetta_it : #SerieA bolla plusvalenze: 2,7 miliardi in 5 anni, record in Europa. Ma quante sono vere? Raddoppiate nel 2016, cre… -