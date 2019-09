Zingaretti | il Montalbano politico che ci mancava e che ci lascia ben sperare

Alberto Sironi - morto il regista del Commissario Montalbano : scelse Zingaretti per la parte : È morto Alberto Sironi, regista del Commissario Montalbano. Fu lui a scegliere Luca Zingaretti per il ruolo di protagonista. Sironi aveva 79 anni. Un nuovo grave lutto per la serie televisiva di successo dopo la morte di Andrea Camilleri del 17 luglio scorso, grande amico del regista. La notizia della morte di Sironi è confermata all’Ansa da Carlo degli Esposti che con la sua Palomar produce da sempre la serie Montalbano. Il regista aveva ...

Alberto Sironi morto - l'omaggio di Zingaretti : "Tanta parte di successo tv di Montalbano è tuo" : "Quante volte ci siamo mandati a quel paese, quante volte hai cucinato per noi, quante battaglie abbiamo condiviso, quante scene abbiamo riscritto, quante volte ci siamo detti ok, quante volte mi hai compreso, mi hai appoggiato, mi hai confortato". Inizia così il post pubblicato su Instagram da Luca Zingaretti per omaggiare Alberto Sironi, il regista di Il Commissario Montalbano, scomparso oggi. ...

Si chiude il set di Montalbano - la tristezza di Zingaretti : "In questo momento abbiamo finito il film. Felicità e anche tanta tristezza. Tanta. Il sole e il cielo di Sicilia ci saluta così. Ciao" di Zingaretti

Fine riprese per Il Commissario Montalbano : il saluto di Luca Zingaretti - : Francesca Galici Sono finite le riprese degli ultimi capitoli della saga del Commissario Montalbano e Luca Zingaretti ha voluto dare l'annuncio sui social, con un messaggio commosso e dedicato al grande Andrea Camilleri C'è tanta commozione nell'ultimo video condiviso da Luca Zingaretti nel suo profilo Instagram. In questi giorni si sono concluse le riprese dell'ultimo Montalbano, la cui messa in onda è prevista nel 2020. L'attore ha ...

Il Commissario Montalbano : quale futuro per la serie tv con Luca Zingaretti? : Luca Zingaretti e Andrea Camilleri Tra i tanti ricordi e messaggi di cordoglio per la morte di Andrea Camilleri non poteva mancare quello di Eleonora Andreatta. Il direttore di Rai Fiction ha definito lo scrittore una sorgente viva e vitale di storie. Ecco le sue parole. “Andrea Camilleri ci consegna un’esperienza e un lascito unici, per tutti, per i lettori, per gli spettatori e, in particolare per la Rai il cui cammino che s’intreccia in ...

