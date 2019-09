Ziliani | la Serie A è il Servizio Pulizie dei mercati che contano

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Sono in molti a indicare il mercato appena chiuso come memorabile, scrive Paolosu Il Fatto Quotidiano. Ma basta un controllo-qualità per scoprire una verità ben più amara: “laA oggi è ildei campionati che davvero, a cominciare da quello inglese”. Siamo diventati “i rigattieri dei campionati altrui”, mentre prima eravamo la meta di campioni come Maradona, Zico, Platini, Falcao, Rumenigge, tanto per citarne alcuni. “Una volta all’estero compravamo il meglio, oggi solo l’usato o il vintage: e possibilmente a prezzi di realizzo”. Oggi, scrive, riusciamo a portare a casa Ramsey, parametro zero dall’Arsenal, che a 28 anni è “il calciatore più acciaccato del continente (infatti alla Juve non l’hanno ancora visto)”. E sempre dall’Arsenal “lo stagionato Mkhitaryan” che a 30 ...

